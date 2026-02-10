Bad Bunny

Personas arbusto de Bad Bunny: lo que les pagaron, cuánto tenías que medir y por qué te despedían

Ser un arbusto en el show de medio tiempo de Bad Bunny tenía sus condiciones. Además de ser "algo atlético" y de tener cierta estatura, había una importante regla que debías cumplir si no querías ser despedido. Esto se reveló.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Por qué Bad Bunny salió con un “64” en el jersey del Super Bowl? Este sería el significado

Durante el show de medio tiempo del Super Bowl que presentó Bad Bunny pudimos ver algunos arbustos humanos. Convertirse en uno para la presentación del cantante boricua no fue fácil y uno de los participantes detalló lo que se necesitaba para lograrlo.

Cumplir con estatura y ser "algo atlético"

PUBLICIDAD

Según CNN, se dice que alrededor de 40,000 personas se postularon para el trabajo de arbusto en el show de Bad Bunny.

Más sobre Bad Bunny

Mamá del niño que apareció con Bad Bunny reacciona a confusión generada en Super Bowl
0:59

Mamá del niño que apareció con Bad Bunny reacciona a confusión generada en Super Bowl

Univision Famosos
Bad Bunny revela significado del “64” en su jersey del Super Bowl: es en honor a alguien muy especial
1:00

Bad Bunny revela significado del “64” en su jersey del Super Bowl: es en honor a alguien muy especial

Univision Famosos
Ya se sabe quiénes son los novios que se casaron en verdad en show de Bad Bunny: así reaccionan
0:59

Ya se sabe quiénes son los novios que se casaron en verdad en show de Bad Bunny: así reaccionan

Univision Famosos
Bad Bunny revela qué significa el “64” de su jersey en el medio tiempo del Super Bowl: hay amor detrás
2 mins

Bad Bunny revela qué significa el “64” de su jersey en el medio tiempo del Super Bowl: hay amor detrás

Univision Famosos
Lady Gaga resalta el “hermoso corazón” de Bad Bunny tras cantar en su medio tiempo del Super Bowl
1 mins

Lady Gaga resalta el “hermoso corazón” de Bad Bunny tras cantar en su medio tiempo del Super Bowl

Univision Famosos
‘Influencer’ se defiende tras “perder” seguidores por ver otro show durante medio tiempo de Bad Bunny
2 mins

‘Influencer’ se defiende tras “perder” seguidores por ver otro show durante medio tiempo de Bad Bunny

Univision Famosos
Bad Bunny lleva taquería con estrellas Michelin al Super Bowl: ¿dónde está y quién es el dueño?
1:00

Bad Bunny lleva taquería con estrellas Michelin al Super Bowl: ¿dónde está y quién es el dueño?

Univision Famosos
Boxeadora Amanda Serrano responde a Jake Paul por críticas a Bad Bunny: “No somos falsos estadounidenses”
3 mins

Boxeadora Amanda Serrano responde a Jake Paul por críticas a Bad Bunny: “No somos falsos estadounidenses”

Univision Famosos
Supuesta novia de Bad Bunny estuvo con él en el Super Bowl y estas imágenes lo prueban
0:56

Supuesta novia de Bad Bunny estuvo con él en el Super Bowl y estas imágenes lo prueban

Univision Famosos
Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl: novia que se casó de verdad comparte emotivo mensaje
2 mins

Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl: novia que se casó de verdad comparte emotivo mensaje

Univision Famosos

Andrew Athias, una de las personas que participaron como arbusto, explicó en entrevista con el medio de noticias cuáles eran los requisitos para conseguir el puesto:

"Los requisitos eran medir entre 5'7" y 6 pies (aprox. 1.70 y 1.83 metros). Ni más ni menos. Tenías que ser algo atlético y tener experiencia en bandas de marcha, algo que yo más o menos tenía. Además, debías sentirte cómodo usando un disfraz de 45 libras (20 kg) y no ser claustrofóbico", relató en la entrevista publicada en Instagram este 9 de febrero.

La regla que los arbustos debían cumplir si no querían ser despedidos

Andrew Athias compartió que 40 personas fueron despedidas por romper uno de los acuerdos del empleo.

"Una de las partes más difíciles, según dice, fue mantener el trabajo en secreto", relata el medio.

"'Fue un acuerdo de confidencialidad (NDA) muy serio. Despidieron a unas 40 personas por compartir cosas en TikTok", afirmó el jamaicano.

¿Cuánto le pagaron a los arbustos de Bad Bunny?

De acuerdo con información del periodista Darren Rovell, especializado en negocios y deportes, el sueldo de los arbustos de Bad Bunny en el Super Bowl fue de "18.70 dólares por hora, por 70 horas de trabajo (1,309 dólares)".

El pago fue por, indica él, "ocho días de ensayos" más "el día del partido".

Relacionados:
Bad BunnyBad Bunny en el Super BowlConciertosLooksModa de CelebridadesropaFamososCelebridadesReggaetonPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX