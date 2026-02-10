Bad Bunny Personas arbusto de Bad Bunny: lo que les pagaron, cuánto tenías que medir y por qué te despedían Ser un arbusto en el show de medio tiempo de Bad Bunny tenía sus condiciones. Además de ser "algo atlético" y de tener cierta estatura, había una importante regla que debías cumplir si no querías ser despedido. Esto se reveló.



Durante el show de medio tiempo del Super Bowl que presentó Bad Bunny pudimos ver algunos arbustos humanos. Convertirse en uno para la presentación del cantante boricua no fue fácil y uno de los participantes detalló lo que se necesitaba para lograrlo.

Cumplir con estatura y ser "algo atlético"

Según CNN, se dice que alrededor de 40,000 personas se postularon para el trabajo de arbusto en el show de Bad Bunny.

Andrew Athias, una de las personas que participaron como arbusto, explicó en entrevista con el medio de noticias cuáles eran los requisitos para conseguir el puesto:

"Los requisitos eran medir entre 5'7" y 6 pies (aprox. 1.70 y 1.83 metros). Ni más ni menos. Tenías que ser algo atlético y tener experiencia en bandas de marcha, algo que yo más o menos tenía. Además, debías sentirte cómodo usando un disfraz de 45 libras (20 kg) y no ser claustrofóbico", relató en la entrevista publicada en Instagram este 9 de febrero.

La regla que los arbustos debían cumplir si no querían ser despedidos

Andrew Athias compartió que 40 personas fueron despedidas por romper uno de los acuerdos del empleo.

"Una de las partes más difíciles, según dice, fue mantener el trabajo en secreto", relata el medio.

"'Fue un acuerdo de confidencialidad (NDA) muy serio. Despidieron a unas 40 personas por compartir cosas en TikTok", afirmó el jamaicano.

¿Cuánto le pagaron a los arbustos de Bad Bunny?

De acuerdo con información del periodista Darren Rovell, especializado en negocios y deportes, el sueldo de los arbustos de Bad Bunny en el Super Bowl fue de "18.70 dólares por hora, por 70 horas de trabajo (1,309 dólares)".