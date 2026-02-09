Lady Gaga

Lady Gaga resalta el “hermoso corazón” de Bad Bunny tras cantar en su medio tiempo del Super Bowl

La cantante dedicó unas palabras a ‘El Conejo Malo’ luego de que él la invitara a participar en su espectáculo, este domingo 8 de febrero.

Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Lady Gaga compartió un emotivo mensaje para Bad Bunny luego de que él la invitara a participar en su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX.

“Gracias, Benito, por incluirme en esta actuación tan poderosa, importante y significativa”, escribió en un ‘post’ de Instagram este 9 de febrero.

“Me siento muy honrada de formar parte de este momento”, agregó la newyorkina, quien interpretó una versión en salsa de ‘Die with a smile’ en el show.

La llamada ‘Mother Monster’ también aprovechó su publicación para resaltar las cualidades que ve en el puertorriqueño.

“Es aún más especial porque ha sido contigo, con tu hermoso corazón y tu música”, apuntó, enviándole igualmente “todo mi amor”.

Lady Gaga envía mensaje a Bad Bunny.
Lady Gaga envía mensaje a Bad Bunny.
Imagen Lady Gaga/Instagram

Lady Gaga y su estilo latino para el medio tiempo del Super Bowl LX

En esta declaración, Lady Gaga también manifestó su agradecimiento con quienes estuvieron detrás de su ‘look’ para esta participación especial.

Se trató de las estilistas, Chloe y Chenelle Delgadillo, y de la firma de moda dominicana Luar, cuyo vestido, en porte de la actriz, llamó mundialmente la atención.

Según EFE, la pieza fue diseñada por Raúl López y era en azul celeste, “un guiño al primer color del triángulo de la bandera de Puerto Rico, que estuvo vigente entre 1895 y 1952”.

En sus redes sociales, la marca presumió el ‘outfit’ de la cantautora y aseguró: “Por la cultura y por todos los inmigrantes: así es como nos unimos”.

Reforzando su estilo latino, la artista portó una Flor de Maga roja, declarada la flor nacional de ‘La Isla del Encanto’ en 2019.

