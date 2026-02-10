Gloria Trevi

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras crítica por apoyar a Bad Bunny

Armando Gómez, marido de la cantante, le respondió al exactor, quien la señaló por haber demostrado públicamente que apoya a ‘El Conejo Malo’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Verástegui se va contra Bad Bunny tras discurso del GRAMMY y no es la primera vez: “Basura tóxica” 

El esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, salió en su defensa luego de que Eduardo Verástegui la atacara por haber apoyado públicamente a Bad Bunny.

Todo comenzó cuando, el 8 de febrero, la cantante compartió en X (antes Twitter) un mensaje previo a que el boricua estuviera en el medio tiempo del Super Bowl LX.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl, el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como deber ser. Bad Bunny, sé que vibraremos alto”, apuntó.

Ante esas palabras, Verástegui le respondió directamente a la intérprete, en la misma plataforma: “No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del ‘conejito malo’”.

Más sobre Gloria Trevi

Gloria Trevi confiesa, entre lágrimas, que no ha superado la muerte de su hija Ana Dalay
1:03

Gloria Trevi confiesa, entre lágrimas, que no ha superado la muerte de su hija Ana Dalay

Univision Famosos
La hija de Karla de la Cuesta no quiere saber nada de su padre biológico, la pareja de su mamá la cuidó como su hija
3:01

La hija de Karla de la Cuesta no quiere saber nada de su padre biológico, la pareja de su mamá la cuidó como su hija

Univision Famosos
Ellos son los hijos de Gloria Trevi: Uno fue cadete y el otro mesero, pero ambos tienen el talento de su madre
3:01

Ellos son los hijos de Gloria Trevi: Uno fue cadete y el otro mesero, pero ambos tienen el talento de su madre

Univision Famosos
La hija de Sergio Andrade en polémica por mostrar sus axilas con vello: "¿Por qué no se depila?"
1:37

La hija de Sergio Andrade en polémica por mostrar sus axilas con vello: "¿Por qué no se depila?"

Univision Famosos
Hijo de Ernesto Laguardia debuta como actor en Ellas soy yo y es idéntico a su papá
2 mins

Hijo de Ernesto Laguardia debuta como actor en Ellas soy yo y es idéntico a su papá

Univision Famosos
Famosos que sufrieron la pérdida de sus pequeños hijos: su dolor fue desgarrador
6 mins

Famosos que sufrieron la pérdida de sus pequeños hijos: su dolor fue desgarrador

Univision Famosos
Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión
4 mins

Pablo Lyle, Anuel AA, Juan Gabriel y más famosos que han estado en prisión

Univision Famosos
Gloria Trevi y Niurka rompen en llanto en pleno concierto: “Estaba en un hoyo, ella creyó en mí”
2:31

Gloria Trevi y Niurka rompen en llanto en pleno concierto: “Estaba en un hoyo, ella creyó en mí”

Univision Famosos
Lorena Herrera audicionó desnuda para Sergio Andrade a petición de Gloria Trevi: su historia
4 mins

Lorena Herrera audicionó desnuda para Sergio Andrade a petición de Gloria Trevi: su historia

Univision Famosos
¿Qué fue de Karina Yapor, víctima del clan Trevi-Andrade? Así es su vida a 24 años del escándalo
3 mins

¿Qué fue de Karina Yapor, víctima del clan Trevi-Andrade? Así es su vida a 24 años del escándalo

Univision Famosos

“Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. ¿San Benito? Por favor. Gloria, con todo respeto, deja de trata-r… de llamar la atención”, añadió.

Esposo de Gloria Trevi reacciona a señalamiento de Eduardo Verástegui

La tarde de este 9 de febrero, Armando Gómez, marido de Gloria Trevi, finalmente le respondió tajante a Verástegui.

“Eduardo, verdadera y triste sorpresa tu comentario sumamente doloroso y direccionado hacia mi esposa, Gloria Trevi”, le replicó.

“Muy incongruente con [los] valores religiosos que profesas”, agregó. “#musicaune Bad Bunny #menosodio #hermanosencristo ¡Que no te usen! Las cosas no son como te las han dicho”.

Hasta el momento, el productor de cine no le ha contestado al también representante de la intérprete de ‘Con los ojos cerrados’, quien no se ha pronunciado.

De acuerdo con Infobae, el que Verástegui usara la palabra “trar-r” en su misiva fue considerado por internautas como una “alusión al pasado judicial de Trevi, en concreto los señalamientos de ‘trata de personas’”.

Eduardo Verástegui contra Bad Bunny

Además de lanzarse en contra de Gloria Trevi, Eduardo Verástegui también lo hizo directamente con Bad Bunny, luego de que ganara en los Premios GRAMMY.

PUBLICIDAD

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, anotó en X el 2 de febrero.

“Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apagan el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad”, sentenció.

Relacionados:
Gloria TreviEduardo VerásteguiBad BunnyPolémicas de famososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX