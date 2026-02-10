Gloria Trevi Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras crítica por apoyar a Bad Bunny Armando Gómez, marido de la cantante, le respondió al exactor, quien la señaló por haber demostrado públicamente que apoya a ‘El Conejo Malo’.



Verástegui se va contra Bad Bunny tras discurso del GRAMMY y no es la primera vez: "Basura tóxica"

El esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, salió en su defensa luego de que Eduardo Verástegui la atacara por haber apoyado públicamente a Bad Bunny.

Todo comenzó cuando, el 8 de febrero, la cantante compartió en X (antes Twitter) un mensaje previo a que el boricua estuviera en el medio tiempo del Super Bowl LX.

“Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl, el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como deber ser. Bad Bunny, sé que vibraremos alto”, apuntó.

Ante esas palabras, Verástegui le respondió directamente a la intérprete, en la misma plataforma: “No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del ‘conejito malo’”.

“Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. ¿San Benito? Por favor. Gloria, con todo respeto, deja de trata-r… de llamar la atención”, añadió.

Esposo de Gloria Trevi reacciona a señalamiento de Eduardo Verástegui

La tarde de este 9 de febrero, Armando Gómez, marido de Gloria Trevi, finalmente le respondió tajante a Verástegui.

“Eduardo, verdadera y triste sorpresa tu comentario sumamente doloroso y direccionado hacia mi esposa, Gloria Trevi”, le replicó.

“Muy incongruente con [los] valores religiosos que profesas”, agregó. “#musicaune Bad Bunny #menosodio #hermanosencristo ¡Que no te usen! Las cosas no son como te las han dicho”.

Hasta el momento, el productor de cine no le ha contestado al también representante de la intérprete de ‘Con los ojos cerrados’, quien no se ha pronunciado.

De acuerdo con Infobae, el que Verástegui usara la palabra “trar-r” en su misiva fue considerado por internautas como una “alusión al pasado judicial de Trevi, en concreto los señalamientos de ‘trata de personas’”.

Eduardo Verástegui contra Bad Bunny

Además de lanzarse en contra de Gloria Trevi, Eduardo Verástegui también lo hizo directamente con Bad Bunny, luego de que ganara en los Premios GRAMMY.

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, anotó en X el 2 de febrero.