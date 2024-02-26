Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida

La muerte de Christian Bach, el 26 de febrero de 2019, sorprendió tanto a sus admiradores como a sus amigos y compañeros del medio del espectáculo.

Previo a su deceso, la actriz llevaba tiempo alejada de los reflectores, por lo que se llegó a especular que se debía a que padecía esclerosis múltiple.

PUBLICIDAD

A cinco años de la partida de la querida estrella, recordamos sus últimos momentos, en los que se refugió con su familia y ocultó la verdadera enfermedad que la aquejaba.

Christian Bach desapareció del ojo público

Christian Bach tuvo su primera oportunidad en la televisión cuando tenía sólo 17 años, debutando en la telenovela argentina ‘El amor tiene cara de mujer’.

Tras 38 años de una exitosa trayectoria, en la que protagonizó melodramas como ‘Bodas de odio’ y ‘Bajo un mismo rostro’, ella puso alto a su carrera luego de concluir las grabaciones de ‘La impostora’, en 2014.

Durante un año, no hubo rastro suyo, pero en 2015 hizo una breve aparición al asistir al estreno de la puesta en escena ‘Papito querido’, estelarizada por su marido, Humberto Zurita.

Christian Bach acudió al estreno de 'Papito querido'. Imagen Mezcalent

Si bien Bach lucía saludable entonces, nuevamente se alejó de los escenarios, por lo que comenzó a rumorarse estaba confinada en una cama por diversos malestares.

Sin aclarar lo que sucedía con su esposa, Humberto Zurita se presumió al lado de ella en agosto de 2016, al publicar en Instagram una fotografía en la que se les veía comiendo.

Los hijos de la pareja, Sebastián y Emiliano, hicieron lo propio en días posteriores, colgando en sus propias cuentas de la red social instantáneas en las que su madre salía sonriendo.

Christian Bach con su familia. Imagen Humberto Zurita/Emiliano Zurita/Instagram

En febrero de 2017, Humberto finalmente rompió el silencio y negó que Christian tuviera complicaciones graves, como se decía.

“Está muy bien ella. No sé de dónde salieron esas cosas. Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo si sale adelante”, dijo a ‘Suelta la sopa’.

PUBLICIDAD

Semanas más tarde, en octubre, la artista confirmó la versión al escribir en la plataforma digital: “Gracias a Dios, yo estoy muy bien de salud, muy pronto sabrán de mí. Bendiciones”.

Christian Bach ocultó su lucha

Aunque en varias ocasiones Humberto Zurita continuó afirmando que Christian Bach se encontraba estable, en 2019 notificó su deceso a causa de “un paro respiratorio”.

El actor dejó claro, mediante un comunicado, que no daría pormenores de lo acontecido para respetar la voluntad de quien fuera su pareja de “guardar los asuntos personales y familiares en intimidad”.

Zurita se mantuvo en esa postura hasta 2023, cuando por fin reveló la afección contra la que ella luchó y que, pese a eso, terminó por arrebatarle su futuro.

“La gente sabe que ella agarró un cáncer”, confesó en una entrevista con la presentadora Anette Cuburu para su canal de YouTube.

No obstante, se reservó los pormenores de lo que Bach experimentó por la enfermedad: “Cuál fue su proceso, y todo eso, se queda con ella, así lo quiso. Es algo que nosotros le debemos”, sentenció.