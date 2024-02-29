Humberto Zurita

Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach

El actor habló sobre lo bien que funciona su relación con la nieta de Silvia Pinal. En días previos, Humberto Zurita externó afectuosas palabras a la fallecida Christian Bach, hecho al que Stephanie Salas reaccionó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Humberto Zurita habla de su relación con Stephanie Salas: “Ella y Christian Bach eran amigas”

Humberto Zurita se sinceró sobre su relación con Stephanie Salas luego de hacer evidente que no se ha olvidado de su difunta esposa, Christian Bach.

El pasado 26 de febrero, él demostró que quien fuera su pareja por más de 30 años continúa en sus pensamientos, esto al dedicarle cariñosas palabras por su aniversario luctuoso vía Instagram.

PUBLICIDAD

La actual novia del actor, por su parte, probó que dicho mensaje no pasó desapercibido para ella y le dio ‘like’ a la publicación.

Humberto Zurita revela que Stephanie Salas le dio su “segundo aire”

A días de que recordara públicamente a la madre de sus hijos, Sebastián y Emiliano, Humberto Zurita resaltó lo bien que funciona su romance con Stephanie Salas.

Más sobre Humberto Zurita

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!
1 mins

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!

Univision Famosos
Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”
2 mins

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”

Univision Famosos
Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años
2 mins

Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años

Univision Famosos
Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita
2 mins

Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita

Univision Famosos
“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente
1 mins

“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente

Univision Famosos
¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado
0:50

¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Univision Famosos
¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor
1 mins

¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor

Univision Famosos
¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”
2 mins

¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”

Univision Famosos
Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona
3 mins

Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona

Univision Famosos
Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida
3 mins

Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida

Univision Famosos

“Sí, hemos vivido juntos, claro. Es maravilloso. Ella es una chica muy linda, que además me ha dado ese ‘segundo aire’”, indicó en declaraciones presentadas en el canal de YouTube ‘Lo escuché con Alan Morales” este 28 de febrero.

“Tiene muchos gustos que yo ya no tenía (…) Aquí, de pronto ella me dice: ‘Va a estar tal grupo en tal lugar’. Y (le respondo): ‘Tengo flojera’. (Me insiste): ‘Vamos’. (Le contesto): ‘OK’ (…) O sea, me reactivó muchas cosas y eso es maravilloso”, relató.

El actor, de 69 años, calificó como “un regalo” haberse unido a la actriz, de 54, e incluso refrendó su idea de que Christian Bach tuvo que ver con eso.

“Sería como si ella todavía me siguiera cobijando y dijera: ‘Te voy a encargar con esta niña porque así te vas a portar bien’. Y ya, me estoy portando bien”, expuso.

Al respecto de las cualidades que “lo seducen más” de Salas, él confesó: “Que es una mujer muy integra, muy completa”.

Zurita resaltó asimismo el trabajo que la también cantante ha realizado como madre de Michelle y Camila, afirmando que “eso la fortalece mucho frente” a él.

“Yo quería esa estabilidad. No deseaba andar suelto y viendo qué, sino encontrar otra vez la estabilidad emocional”, reconoció.

PUBLICIDAD

Humberto Zurita es “feliz” con Stephanie Salas

En abril de 2022, Humberto Zurita aceptó que, debido a las ofrendas que realizaba constantemente en redes a Christian Bach, la gente especulaba que vivía en “depresión”.

“Le agradezco profundamente al público el cariño que le tiene a mi familia, luego ellos se preocupan un poco porque piensan que estoy nostálgico, que estoy mal, y no, es todo lo contrario, estoy tratando de hacerle un homenaje”, aclaró ante medios de comunicación.

Ahora, el protagonista de telenovelas dejó claro que se encuentra en un gran estado sentimental debido a su idilio con Stephanie Salas.

“Si tienes una buena pareja, una buena relación, si la estás pasando bien, se refleja, ¿no? Obviamente que se refleja que estoy contento, feliz, con ‘Stephi’”, concluyó.

Relacionados:
Humberto ZuritaStephanie SalasChristian BachParejas de famososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD