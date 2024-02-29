Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach

Video Humberto Zurita habla de su relación con Stephanie Salas: “Ella y Christian Bach eran amigas”

Humberto Zurita se sinceró sobre su relación con Stephanie Salas luego de hacer evidente que no se ha olvidado de su difunta esposa, Christian Bach.

El pasado 26 de febrero, él demostró que quien fuera su pareja por más de 30 años continúa en sus pensamientos, esto al dedicarle cariñosas palabras por su aniversario luctuoso vía Instagram.

La actual novia del actor, por su parte, probó que dicho mensaje no pasó desapercibido para ella y le dio ‘like’ a la publicación.

Humberto Zurita revela que Stephanie Salas le dio su “segundo aire”

A días de que recordara públicamente a la madre de sus hijos, Sebastián y Emiliano, Humberto Zurita resaltó lo bien que funciona su romance con Stephanie Salas.

“Sí, hemos vivido juntos, claro. Es maravilloso. Ella es una chica muy linda, que además me ha dado ese ‘segundo aire’”, indicó en declaraciones presentadas en el canal de YouTube ‘Lo escuché con Alan Morales” este 28 de febrero.

“Tiene muchos gustos que yo ya no tenía (…) Aquí, de pronto ella me dice: ‘Va a estar tal grupo en tal lugar’. Y (le respondo): ‘Tengo flojera’. (Me insiste): ‘Vamos’. (Le contesto): ‘OK’ (…) O sea, me reactivó muchas cosas y eso es maravilloso”, relató.

El actor, de 69 años, calificó como “un regalo” haberse unido a la actriz, de 54, e incluso refrendó su idea de que Christian Bach tuvo que ver con eso.

“Sería como si ella todavía me siguiera cobijando y dijera: ‘Te voy a encargar con esta niña porque así te vas a portar bien’. Y ya, me estoy portando bien”, expuso.

Al respecto de las cualidades que “lo seducen más” de Salas, él confesó: “Que es una mujer muy integra, muy completa”.

Zurita resaltó asimismo el trabajo que la también cantante ha realizado como madre de Michelle y Camila, afirmando que “eso la fortalece mucho frente” a él.

“Yo quería esa estabilidad. No deseaba andar suelto y viendo qué, sino encontrar otra vez la estabilidad emocional”, reconoció.

Humberto Zurita es “feliz” con Stephanie Salas

En abril de 2022, Humberto Zurita aceptó que, debido a las ofrendas que realizaba constantemente en redes a Christian Bach, la gente especulaba que vivía en “depresión”.

“Le agradezco profundamente al público el cariño que le tiene a mi familia, luego ellos se preocupan un poco porque piensan que estoy nostálgico, que estoy mal, y no, es todo lo contrario, estoy tratando de hacerle un homenaje”, aclaró ante medios de comunicación.

Ahora, el protagonista de telenovelas dejó claro que se encuentra en un gran estado sentimental debido a su idilio con Stephanie Salas.