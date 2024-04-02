Humberto Zurita descubrió que "el amor eterno sí existe" hasta que murió Christian Bach

Después de más de cinco años de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita reveló su doloroso proceso después de su fallecimiento, destacando que no fue hasta ese momento cuando descubrió que "el amor eterno sí existe".

El intérprete de 69 años dijo que cree en el amor y en las mil formas de amar gracias a Christian Bach, especialmente ahora que tiene una relación con Stephanie Salas.

“Claro que sí, existe el amor eterno y es como yo le digo ahí en ese post, siempre vamos a estar recordándola en todas esas cosas que ella nos enseñó a amar, como es la vida misma... cada cosa que van haciendo mis hijos, yo a través de sus ojos, cada éxito o fracaso o a lo que se enfrenten, ahí veo a Christian”, declaró en el programa ‘Siéntese quien pueda’, el pasado 29 de marzo.

Christian Bach estaría feliz de verlo rehacer su vida

Después de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita afirmó haber experimentado momentos difíciles, desde fases de tristeza y enojo hasta fases de tranquilidad y comprensión. Cinco años después, está seguro de que la madre de sus hijos estaría encantada de verlo revivir su vida.

“También, ya pasaron cinco años, yo anduve ahí rebotando como pelotita, afortunadamente tuve mucho trabajo y eso me ha ayudado, me ayudó mucho cuando murió Christian. Yo pasé por muchos ciclos, muchas etapas, pasas por etapas de dolor, por etapas de enojo, hasta que llega esa tranquilidad y esa paz de comprensión, de entender que así es la vida y hay que seguirla viviendo”, dijo.

“Y luego, finalmente, me reencontré con Stephanie, me reencontré, lo digo, porque la conozco desde que era muy niña y Christian la quería mucho, la cobijaba mucho. Me la estoy pasando muy bien con Stephanie”, aclaró.

Finalmente, Humberto Zurita afirmó que, aunque está en un romance intenso con la nieta de Silvia Pinal, no tiene en mente casarse.