¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor

El actor habría sido captado en las calles de la Ciudad de México en aparente estado inconveniente. El viudo de Christian Bach tendría supuesta deuda millonaria.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Humberto Zurita habría sido captado en aparente estado inconveniente en las calles de la Ciudad de México.

Este martes 6 de agosto, el periodista Arturo Gallegos presentó en el show de YouTube, ‘En Shock’, un video donde presuntamente aparece Humberto Zurita en estado de ebriedad. En las imágenes, el actor tendría problemas para mantenerse de pie a consecuencia de las supuestas ‘copitas de más’.

“El jueves (…) me avisan que estaba Humberto Zurita en un restaurante… pero mi contacto me dice, que estaba muy muy tomado”, relató, haciendo énfasis en que el actor “no tiene fama de problemas” con el alcohol.

¿Qué está desestabilizando a #HumbertoZurita tanto que, conociendo cómo es de cuidadoso con su imagen, se haya mostrado sin control públicamente hermanitas? ¿ Será que algo esta pasando en su vida ? No se trata de las copitas de más, sino de que nos sorprende porque Humberto, no es así y mucho menos, exponerse a peligros por la noche. Lo bueno es que tenía un amigo que lo acompañó. Hasta se nos cayó Don Humberto 😱 ¿ Amanecería con resaca y dolor de caderas ? Regrese a tus carnes ! #faránduladeenshock #Miraquelistos #Productora69 #EnExclusivaDeEnShock #EscándaloDeEnShock

¿Humberto Zurita con aparente deuda millonaria?

En las imágenes presentadas en el show se puede ver a un hombre, del que no se aprecia claramente el rostro, contonearse y hasta caerse. Su manera de hablar y su aparente preocupación por una deuda millonaria también llamaron la atención.

“Tengo un pe** de un medio millón de dólares”, habría dicho el intérprete de 69 años al productor Gabriel Varela, quien se encontraba con él.

“Yo nunca lo había visto en ese plan…”, expresó el periodista Jorge Carbajal, quien señaló que esto habría ocurrido en un restaurante de la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Humberto Zurita estaría en Los Cabos.
Imagen Humberto Zurita / Instagram


Hasta el momento, Humberto Zurita no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, desde el pasado 2 de agosto habría dado pistas de encontrarse en Los Cabos.

En su cuenta de Instagram, el viudo de Christian Bach ha compartido fotografías y videos de su estancia en Zadún, un “oasis de relajación y bienestar”.

“Momentos de paz en el alma” escribió el novio de Stephanie Salas el 5 de agosto en Instagram.


