¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”

¿Humberto Zurita rechazó hacer bioserie de Cepillín?

Aunque no descartó la oferta, enfatizó que, antes de aceptar cualquier papel, necesita conocer el guion y otros detalles importantes.

Zurita explicó que no se guía únicamente por la compensación económica, sino también por la calidad del proyecto y la profundidad de los personajes.

"Tendría que conocer el guion porque las bioseries son un proyecto complicado. Las que han sacado siempre tienen problemas... No agarro el trabajo de cuánto me vas a pagar, siempre pido sinopsis de personajes, un plan general de grabación, los directores. No hago cualquier cosa", advirtió.