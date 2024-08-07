“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente
El actor no se quedó callado luego de que salieran a la luz imágenes en las que tendría problemas para mantenerse de pie tras confesar presunta deuda millonaria.
Humberto Zurita no se quedó callado ante el video filtrado en el que aparece en presunto estado inconveniente y confesando supuesta deuda millonaria.
Este miércoles 7 de agosto, a través de sus historias de Instagram, el actor reaccionó a las especulaciones haciendo alarde de su sentido del humor.
“Ped*, desorientado y deprimido”, escribió junto a los emojis de unas manitas orando y una copa de vino, al mismo tiempo en que se dejó ver bailando y sonriendo hacia la cámara.
Mientras que en una siguiente publicación, el viudo de Christian Bach reveló que se encuentra desde hace unos días en Los Cabos, posiblemente con su novia Stephanie Salas, con quien se dejó ver en una fotografía.
Humberto Zurita en polémica por aparente deuda millonaria
El pasado 6 de agosto, el show de YouTube ‘En Shock’ presentó imágenes de Humberto Zurita en aparente estado inconveniente, quien además de tener problemas para mantenerse de pie, habría expresado su preocupación por una supuesta deuda millonaria.
“Tengo un pe** de un medio millón de dólares”, expresó al productor de teatro, Gabriel Varela, quien se encontraba con él.
Según el periodista Arturo Gallegos, Humberto Zurita fue captado con ‘copas de más’ el 1 de agosto en un restaurante ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.