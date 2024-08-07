“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente

Video ¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Humberto Zurita no se quedó callado ante el video filtrado en el que aparece en presunto estado inconveniente y confesando supuesta deuda millonaria.

Este miércoles 7 de agosto, a través de sus historias de Instagram, el actor reaccionó a las especulaciones haciendo alarde de su sentido del humor.

“Ped*, desorientado y deprimido”, escribió junto a los emojis de unas manitas orando y una copa de vino, al mismo tiempo en que se dejó ver bailando y sonriendo hacia la cámara.

Así reaccionó Humberto Zurita a sus supuestas 'copitas de más'. Imagen Humberto Zurita / Instagram



Mientras que en una siguiente publicación, el viudo de Christian Bach reveló que se encuentra desde hace unos días en Los Cabos, posiblemente con su novia Stephanie Salas, con quien se dejó ver en una fotografía.

Humberto Zurita y Stephanie Salas. Imagen Humberto Zurita / Instagram

Humberto Zurita en polémica por aparente deuda millonaria

El pasado 6 de agosto, el show de YouTube ‘En Shock’ presentó imágenes de Humberto Zurita en aparente estado inconveniente, quien además de tener problemas para mantenerse de pie, habría expresado su preocupación por una supuesta deuda millonaria.

“Tengo un pe** de un medio millón de dólares”, expresó al productor de teatro, Gabriel Varela, quien se encontraba con él.

Según el periodista Arturo Gallegos, Humberto Zurita fue captado con ‘copas de más’ el 1 de agosto en un restaurante ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.