Humberto Zurita

“Desorientado y deprimido”: Humberto Zurita reacciona a video en aparente estado inconveniente

El actor no se quedó callado luego de que salieran a la luz imágenes en las que tendría problemas para mantenerse de pie tras confesar presunta deuda millonaria.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Humberto Zurita no se quedó callado ante el video filtrado en el que aparece en presunto estado inconveniente y confesando supuesta deuda millonaria.

Este miércoles 7 de agosto, a través de sus historias de Instagram, el actor reaccionó a las especulaciones haciendo alarde de su sentido del humor.

PUBLICIDAD

“Ped*, desorientado y deprimido”, escribió junto a los emojis de unas manitas orando y una copa de vino, al mismo tiempo en que se dejó ver bailando y sonriendo hacia la cámara.

Así reaccionó Humberto Zurita a sus supuestas 'copitas de más'.
Así reaccionó Humberto Zurita a sus supuestas 'copitas de más'.
Imagen Humberto Zurita / Instagram

Más sobre Humberto Zurita

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”
2 mins

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”

Univision Famosos
Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años
2 mins

Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años

Univision Famosos
Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita
2 mins

Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita

Univision Famosos
¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado
0:50

¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Univision Famosos
¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor
1 mins

¿Humberto Zurita en aparente estado inconveniente? Así habrían captado al actor

Univision Famosos
¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”
2 mins

¿Humberto Zurita no quiso convertirse en Cepillín para bioserie? Hijo del payaso estalla y lo llama “soberbio”

Univision Famosos
Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach
2 mins

Humberto Zurita halaga a su novia Stephanie Salas tras haberle dedicado mensaje a Christian Bach

Univision Famosos
Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona
3 mins

Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona

Univision Famosos
Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida
3 mins

Así fueron los últimos años de Christian Bach: se retiró y ocultó la enfermedad que le arrebató la vida

Univision Famosos
Humberto Zurita revela los fuertes "complejos" que tiene y cómo trata de superarlos
2 mins

Humberto Zurita revela los fuertes "complejos" que tiene y cómo trata de superarlos

Univision Famosos


Mientras que en una siguiente publicación, el viudo de Christian Bach reveló que se encuentra desde hace unos días en Los Cabos, posiblemente con su novia Stephanie Salas, con quien se dejó ver en una fotografía.

Humberto Zurita y Stephanie Salas.
Humberto Zurita y Stephanie Salas.
Imagen Humberto Zurita / Instagram

Humberto Zurita en polémica por aparente deuda millonaria

El pasado 6 de agosto, el show de YouTube ‘En Shock’ presentó imágenes de Humberto Zurita en aparente estado inconveniente, quien además de tener problemas para mantenerse de pie, habría expresado su preocupación por una supuesta deuda millonaria.

“Tengo un pe** de un medio millón de dólares”, expresó al productor de teatro, Gabriel Varela, quien se encontraba con él.

Según el periodista Arturo Gallegos, Humberto Zurita fue captado con ‘copas de más’ el 1 de agosto en un restaurante ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.


Relacionados:
Humberto ZuritaPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD