Aclaran si Stephanie Salas es la culpable de las supuestas deudas de Humberto Zurita

Video ¿Humberto Zurita fuera de control? El video que genera dudas respecto al actor y su estado

Humberto Zurita confirmó que salió de un restaurante de la Ciudad de México en estado inconveniente, como lo muestran las imágenes del paparazzo que lo exhibió en el programa de YouTube 'En Shock' el 6 de agosto.

"No es aparentemente que yo esté tomado. Salimos de ahí y yo como a la cuadra o cuadra y media me empecé a sentir mareado, como que me dio el aire y le empecé a decir a él (Gabriel Varela) 'Ay güey como que me empiezo a sentir ped… , agárrame porque me siento medio tomado'", explicó en el programa 'La Mesa Caliente'.

Zurita estaba acompañado de su amigo, el productor teatral y socio Gabriel Varela, quien también confirmó que ambos estaban tomados y explicó la razón del incidente.

"Nos juntamos para hablar de nuestro próximo proyecto con el que vamos a arrancar el próximo año. Estábamos muy contentos por todos los planes que tenemos enfrente y pues sí, nos tomamos unas copas como se las toma cualquier persona, no hicimos absolutamente nada malo", contó en 'Ventaneando'.

Varela mostró su molestia por haber sido grabados: "Qué gente tan desocupada y qué genta tan mala leche, estarte esperando y estarte siguiendo, o sea, qué poco que hacer".

¿Humberto Zurita está endeudado por culpa de Stephanie Salas?

El paparazzo Arturo Gallego comentó en el show 'En Shock' que alcanzó a escuchar que el actor decía que tenía una deuda de "medio millón de dólares".

Sin embargo, Gabriel Varela desmintió la información y aclaró lo que el histrión dijo.

"Nuestra próxima producción tiene mucha multimedia, estábamos emocionandos diciendo 'se tiene que ver como de medio millón de dólares', y ya sacaron de contexto. Te aseguro que si algo no tiene Humberto son deudas, eso sí te o aseguro", dijo contundente en 'Ventaneando'.

Tras darse a conocer las imágenes se especuló que Stephanie Salas, quien es su pareja, podría ser la responsable de las presuntas deudas, información que el productor de teatro también aclaró.

" Si alguien lo cuida y está al pendiente de él es Stephanie, esa es otra calumnia. Si alguien tiene clase, categoría, y de verdad una educación impecable y es un caballero en toda la extensión de la palabra es mi amigo Humberto Zurita".

Finalmente, Gabriel Varela señaló que tanto él como Humberto Zurita no le dieron importancia al incidente: "Está sacado de contexto, o sea, fue una reunión de dos amigos, socios, empresarios", sentenció en la entrevista.