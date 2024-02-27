Humberto Zurita dedica amoroso mensaje a Christian Bach y su novia, Stephanie Salas, reacciona

Video Humberto Zurita habla de su relación con Stephanie Salas: “Ella y Christian Bach eran amigas”

Humberto Zurita demostró que Christian Bach continúa en su corazón y pensamientos a cinco años de su muerte, a raíz de “un cáncer”.

El actor ha continuado con su vida, e incluso mantiene una relación amorosa con Stephanie Salas, pero este 26 de febrero le dedicó unas amorosas palabras a quien fuera su esposa durante 33 años.

Humberto Zurita agradece a Christian Bach “por tanto”

Fue por motivo de un aniversario luctuoso más de Christian Bach que Humberto Zurita escribió en Instagram un cariñoso mensaje dirigido a ella.

“Sin tiempo: nada que decir del tiempo en que te fuiste, porque en ese instante tu alma, siempre generosa, amorosa y fuerte, transformó el universo y formó parte de ese polvo de estrellas que iluminan la vida de todos lo que, sin tiempo, seguimos amando tu persona y tu recuerdo”, externó.

El actor de 69 años reconoció que ella continúa presente para él: “Miro el sol y estás ahí. Miro la luna y también estás ahí; estás en mis días nublados y estás en mis momentos en los que me siento pleno y feliz”.

Asimismo, aprovechó esta oportunidad para reconocer la labor que hizo como madre de Sebastián y Emiliano, fruto de su extenso matrimonio.

“Hoy veo la vida a través de los ojos de mis hijos, a quienes amo profundamente, y en cada uno de sus anhelos y proyectos realizados veo tu mano guiándolos a ser lo que hoy son: hombres fuertes, valientes, honrados y buenos seres humanos. Hoy gozan de su libertad y son felices”, indicó.

Como ha resaltado en diversas ocasiones, Humberto Zurita puntualizó que tanto él como sus retoños siguen respetando la memoria de Christian Bach.

“Creo que existen los legados, ellos y yo con nuestras vidas tratamos de honrar lo que supiste hacer en vida con nosotros”, afirmó.

“¡Gracias por tanto! ¡Vuela alto! Sigue pintando el universo de colores. Nosotros te encontramos en cada estrella, en cada paso que damos, en cada nuevo proyecto y siempre trataremos de honrarte. Sin tiempo, sólo aquí y ahora, y más allá: te amamos”, finalizó.

El actor acompañó su texto con una fotografía en la que la fallecida intérprete aparece posando ante la cámara.

Esta afectuosa misiva no pasó desapercibida para la pareja de Zurita, Stephanie Salas, quien reaccionó positivamente a ella dando ‘like’ al ´post’.

Stephanie Salas reaccionó al mensaje que su novio, Humberto Zurita, le dedicó a su fallecida esposa, Christian Bach. Imagen Humberto Zurita/Instagram

Humberto Zurita cree que Christian Bach lo unió a Stephanie Salas

Recientemente, en enero, Humberto Zurita compartió que considera que Bach “tiene mucho que ver” con el flechazo entre él y Salas, pues eran amigas.

“(Ellas se) querían mucho (mutuamente), se conocían muy bien y, bueno, nos reencontramos Stephanie y yo, y sí creo que fue una plumita que soltó por ahí Christian porque nos quería ver juntos”, declaró al programa ‘De primera mano’.