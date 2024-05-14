Hija de exintegrante de Hoy debuta como protagonista de telenovelas: publica fotos

Video La hija de Raquel Bigorra, Rafaella, ya tiene 8 años y es la viva copia de la conductora

Antes de formar parte de La Casa de los Famosos México, Raquel Bigorra trabajó en Hoy en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Su gusto por los escenarios se lo heredó a su única hija Rafaella, quien a sus ocho años debutó como protagonista infantil de telenovelas.

La menor, fruto del matrimonio de Bigorra con Alejandro Gavira, es parte del elenco de ‘Mi amor sin tiempo’, donde comparte créditos con grandes estrellas como Lety Calderón, Eric del Castillo, Alejandro Camacho, Mane de la Parra, Juana Arias, Michel Ronda, entre otros.

Hija de Raquel Bigorra muestra cómo se ve de protagonista infantil de telenovelas

Rafaella Gavira atendió a la prensa y una de sus primeras entrevistas se la dio al programa Hoy, donde mostró su felicidad ante su primera telenovela.

“ Me siento muy feliz por estar en la telenovela y más por estar con Carlos Moreno, siento que es un gran logro”, precisó con una sonrisa este 14 de mayo.

En su cuenta de Instagram, la hija de Raquel Bigorra presumió cómo fue su primer llamado de la telenovela, donde da vida a ‘Maca’

“Hoy fue súper especial. Comencé una aventura emocionantísima. Hoy tuve mi primer llamado para “Maca” en ‘Mi amor sin tiempo’. Fue increíble”.

Así se ve la hija de Raquel Bigorra como protagonista infantil de telenovelas Imagen Instagram Rafaella Bigorra



La hija de Raquel Bigorra reconoció el apoyo que ha tenido de sus compañeras Juana Arias y Karla Esquivel, quienes la “hicieron sentir segura” durante las grabaciones.

En el posteo, la menor mostró el look que utilizará para dar vida a ‘Maca’ y le dedicó emotivas palabras a sus padres, por el apoyo incondicional que le han brindado para que alcance su sueño.

“Gracias papás por estar siempre a mi lado en los momentos importantes”, escribió.

Raquel Bigorra reacciona al debut de su hija en las telenovelas

La conductora no pudo ocultar su emoción ante el debut de su única hija en las telenovelas y en una charla con Hoy, señaló que “era oficialmente su primera escena ya en foro” y que “estaban muy contentos por ella”.

La cubana expresó en su perfil personal lo plena y orgullosa que está porque Rafaella está cumpliendo su sueño poco a poco y señaló que “lloró de emoción”.

Hija de Raquel Bigorra debuta en las telenovelas Imagen Instagram Raquel Bigorra



“Después de casi dos años de preparación será ‘Maca’... No les puedo explicar cuántas emociones juntas. Verla en escena, tan profesional, verla cómo disfruta actuar. Hoy lloré de emoción mil veces. Felicidades mi niña linda, lo estás haciendo increíble. Más que merecido este regalo para ti, que tanto anhelabas”, escribió.