Exconductora de 'Hoy' se viste de luto tras sufrir sensible pérdida familiar

Video Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto

Jolette Navarrete, excolaboradora del programa 'Hoy', está de luto por el sensible fallecimiento de su padre, don Francisco Javier Hernández, a los 83 años.

La cantante dio a conocer la noticia a través de una historia en su perfil de Instagram en la que solo publicó una fotografía de su papá y agregó "Francisco Javier Hernández García 1941-2025".

PUBLICIDAD

Aunque la causa de muerte no se ha hecho pública, se sabe que el padre de Jolette padecía cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2021. Además, su salud se complicó tras haber sido sometido a una delicada cirugía en la cabeza para tratar un hematoma cerebral.

La cantante dio a conocer la difícil situación en su momento y pidió "oraciones por favor, mi papá está muy grave a punto de entrar a cirugía del cerebro", escribió en la red social.

Jolette Navarrete informa sobre la muerte de su padre. Imagen Jolette Navarrete/Instagram

¿Quién es Jolette Navarrete?

Jolette Guadalupe Hernández Navarrete es una cantante y personalidad televisiva mexicana nacida el 21 de enero de 1984 en Guadalajara, Jalisco.

Se hizo famosa en 2005 al participar en la cuarta generación del reality show musical 'La Academia', donde destacó por sus conflictos con los jueces, profesores y compañeros. Aunque sus habilidades vocales fueron cuestionadas, algunas de sus interpretaciones se volvieron icónicas para sus seguidores.

Después del programa, continuó su carrera en la televisión, participando en programas como 'Cuídate de la Cámara' y 'Hoy', donde fue la titular de la sección 'Jolettips', en la cual daba consejos de moda.