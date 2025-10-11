Fede Dorcaz

¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer

Un nuevo dato ha trascendido en el caso del asesinato del cantante y modelo argentino. Las investigaciones continúan.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

Una nueva versión sobre el asesinato del cantante Fede Dorcaz ha trascendido. Ahora se reporta que no estaba solo durante el ataque que le quitó la vida.

Según información de Azteca Noticias, el modelo argentino de 29 años iba acompañado por una mujer.

" Un hombre murió a balazos mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida", reportan en una nota informativa transmitida el 10 de octubre.

Explican que cuando Fede recibió el impacto de bala salió de la camioneta porque "intentó pedir ayuda, sin embargo, cayó y quedó tendido" en la avenida.

Sobre la supuesta mujer señalan que " ella resultó lesionada y fue trasladada a un hospital".

Este supuesto dato no se había dado a conocer y tampoco ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Lo que se sabe de la muerte de Fede Dorcaz

El cantante y modelo argentino murió de un impacto de bala en el cuello que fue perpetrado por dos hombres en motocicleta que lo interceptaron en una avenida de la Ciudad de México.

Aunque al principio se reportó que había sido un intento de asalto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cree que se trataría de “un ataque directo”, de acuerdo con el avance de las investigaciones.

Hasta el momento no hay detenidos, pero según información del reportero Carlos Jiménez, habría cuatro involucrados en el crimen.

Fede DorcazHoyAsesinatoCiudad de México (CDMX)CrimenCelebridadesFamosos

