Raúl Araiza

Hija de Raúl Araiza presenta a su novia y confiesa que quiere ser mamá: así busca lograrlo

Camila Araiza, quien se declaró pansexual, reveló que desea experimentar la maternidad y qué opciones tiene en mente. Además, reveló que tiene novia desde hace varios meses.

Por:
Ashbya Meré.
Video Hija de Raúl Araiza le advierte a su papá que no se rapó la cabeza por rebeldía: "Es por mí"

Camila Araiza, la hija mayor de Raúl Araiza que se declaró pansexual en 2022, confesó que le gustaría experimentar la maternidad y podría hacerlo a través del método in vitro.

La actriz, de 27 años, confesó que desde hace ocho meses está feliz con su novia y no descarta la posibilidad de darle nietos a su padre.

"Con el tiempo me encantaría ser mamá", confesó a la revista TVNotas y reveló que "hay muchas opciones" para lograrlo.

" Ahí está in vitro. A mí me encantaría pasar por la experiencia del embarazo. De la manera más natural que se pueda. Estaría increíble", dijo.

Raúl Araiza quiere nietos

TVNotas también entrevistó al presentador de Hoy, quien confesó que sí desea que sus hijas le den nietos.

"Primero ellas tienen que realizarse profesionalmente. No hay presión. Sin embargo, me encantaría ser abuelo. Me gustaría mucho. Las traigo de bajada (y les digo): 'Ya, porque luego se enojan de que tengo novia con niños'".

Hija de Raúl Araiza y las críticas por su orientación sexual

En 2022, Camila Araiza compartió que se declaraba como una persona pansexual, es decir, quienes se enamoran sin importar el sexo o género, situación por la que ha sido criticada.

La actriz confesó que no hace caso a los malos comentarios y solo vive su vida, pues no le gusta juzgar.

"No hay nada que me puedan decir que no me haya dicho a mí misma. Hablar de esto ¡me salvó la vida! Me acercó más a lo que soy. Ahora estoy más contenta en el espacio en donde estoy. Disfruto más. Aceptarme tal como soy".

"Siempre hay que hacer lo que sienta el corazón porque, al final, vida solo hay una (…) Hay personas a las que no les va a parecer nunca y para las cuales va a ser algo muy extraño y desconocido. Y hay quienes, gracias a esto, se sienten apoyadas y saben que hay una comunidad, una liberación".

La nueva novia de Camila Araiza

En 2022 mantenía una relación con la modelo Camila Solórzano Arouesty, con quien terminó en 2023. Ahora, mantiene un noviazgo con una empresaria llamada Paulina y llevan ocho meses.

"Estoy muy contenta. Ha sido una amiga increíble. Es una relación estable, sana y en la cual seguimos aprendiendo todos los días. La conocí en una fiesta de Año Nuevo y fue flechazo a primera vista. Estoy muy plena con ella y con todo", contó a la revista.

Camila Araiza y su novia Paulina.
Imagen Camila Araiza/Instagram, Paulina/Instagram
