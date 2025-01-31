Don Omar

La vida de Don Omar tras su lucha contra el cáncer: "Vi un milagro en mi vida"

En junio de 2024 Don Omar informó que tenía cáncer y desde ese momento su vida cambió, pues vivió difíciles situaciones. Ahora ve un propósito diferente para hacer música y entretener a su público.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video A Don Omar le quitaron uno de sus órganos para salvarlo del cáncer: esto se sabe

Don Omar vivió complicados momentos en 2024 cuando fue diagnosticado con cáncer de riñón, incluso, recibió la noticia poco antes de su presentación en la Fórmula 1 en Miami en mayo.

"Yo pasé el peor mes de mi vida. El día de la presentación en Fórmula 1, todo se agarró. Me dijeron que era cáncer y yo pensaba que me iba a morir. Se apodera de ti un miedo", contó en entrevista exclusiva para el programa Hoy.

El reggaetonero vivió parte del proceso solo, pues se negó a informarle a sus seres queridos: "Yo nunca le dije nada a nadie, ni a mis padres, ni a mi familia, a nadie".

Un mes después hizo público su padecimiento al compartir una fotografía y un breve, pero contundente mensaje desde el hospital.

"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió el 17 de junio de 2024 en Instagram.

Don Omar revela que padece cáncer.
Don Omar revela que padece cáncer.
Imagen Don Omar/Instagram

"Cuando yo decido informar con una foto, yo literalmente estoy sentado haciendo mi turno para irme a operar", recordó en la entrevista.

Tras regresar a su habitación para iniciar su convalecencia, Don Omar se aferró a su fe y no cuestionó su situación.

"Cuando todo pasa, que regreso a la habitación, que me levanto, yo lo único que le dije fue gracias. Hubo algo que yo nunca hice, fue juzgar a Dios. Ni lo confronté", explicó.

El intérprete de 'Danza Kuduro' considera que la enfermedad fue una "prueba que le puso Dios" y ahora ve la vida de otra manera.

"Después de esta prueba que te puso Dios, que no es un ¿por qué?, sino un ¿para qué?, yo creo que la gente necesita ver que sí hay esperanzas, que sí hay momentos donde Dios hace milagros. Yo vi un milagro en mi vida".

"Creo que es la primera vez en que hago mi trabajo no solamente en entretenimiento, sino para inspirar", añadió en la entrevista con el programa Hoy.

Don Omar desea transmitir mensajes positivos

Tras enfrentar el trago amargo del cáncer, ahora el reggaetonero desea transmitir un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones parecidas a la que él vivió.

"No quiero partir de este mundo sin dejarle claro a la gente que vivo sumamente agradecido. Aquí estaré hasta el momento en que me toque, y hasta el momento en que me toque, quiero vivir", sentenció.


