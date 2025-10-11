Fede Dorcaz

¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?

El nombre de Mariana Ávila ha dado la vuelta a los titulares desde que se informó la muerte de su novio Fede Dorcaz. ¿Quién es y a qué se dedica?

Por:Ashbya Meré
Video Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

Mariana Ávila era la novia de Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino que fue asesinado la noche del 9 de octubre mientras circulaba por una avenida de la Ciudad de México.

La mañana del 10 de octubre, la joven rompió el silencio en la red social X para externar su dolor.

"Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre", se lee en el mensaje que publicó a temprana hora.

¿Quién es Mariana Ávila?

Mariana es una creadora de contenido digital y cantante nacida en Venezuela el 22 de diciembre de 1994.

Actualmente reside en México para impulsar su carrera, fue así que conoció a Fede Dorcaz.

La joven tiene su canal en YouTube el cual cuenta con más de 19 millones de suscriptores en donde publica contenido de bromas, retos, reacciones, así como de sus proyectos musicales. También forma parte del colectivo de creadores 'Yolo Aventuras'.

Además, tiene una fuerte presencia en TikTok con más de 19 millones de seguidores y en Instagram cuenta con más de 4.6 millones de 'followers'.

Estudió periodismo y en 2016 ejerció como reportera en Anzoátegui TV en su natal Venezuela.

El 9 de octubre fue anunciada como una de las participantes del reality show 'Las Estrellas Bailan en Hoy', el cual forma parte del matutino mexicano Hoy, concurso en el que su pareja de baile sería su novio, el fallecido Fede Dorcaz.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz.
Mariana Ávila y Fede Dorcaz.
Imagen Mariana Ávila/Instagram

La historia de amor de Fede Dorcaz y Mariana Ávila

Se conocieron en una fiesta en noviembre de 2023, pero no interactuaron mucho en ese momento. Sin embargo, desde ese momento ella quedó flechada.

Poco después coincidieron en un festival de música en la Ciudad de México, donde la cantante decidió buscarlo en redes sociales y lo siguió en Instagram. Por accidente, él le marcó por llamada, lo que dio inicio a su conversación y en enero de 2024 formalizaron su relación.

Fede y Mariana hablaban de formar una familia, aunque por el momento estaban enfocados en sus carreras.

Además de compartir su vida personal, también colaboraron profesionalmente. Lanzaron la canción "Moka", que describieron como una pieza muy especial para su relación.

Relacionados:
Fede DorcazMariana ÁvilaParejas de famososAsesinatosCelebridadesFamososHoy

