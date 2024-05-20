Hoy

Conductor de Hoy enfrenta muerte de ser querido y así le dice adiós: “La muerte siempre sorprende”

Ricardo Escobar, conductor de ‘Hoy’, anunció en redes sociales que está de luto tras la muerte de un ser querido, a quien despidió con un conmovedor mensaje, destacando el gran amor que siempre le tendrá.

Valeria Contreras N..
Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

Ricardo Escobar, conductor del programa Hoy, reveló la noche de este domingo 19 de mayo que está de luto por la muerte de un ser querido.

A través de una emotiva publicación, el periodista de Televisa Espectáculos aseguró que atravesó un doloroso momento cuando se despidió de su ahijado.

Conductor de Hoy se quiebra al despedirse

Ricardo Escobar realizó un posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto junto a su ahijado y reiteró que es muy complicado decirle adiós.

"Ahijado querido hoy fue un día muy doloroso para mí, despedirme de ti. “La muerte siempre sorprende”. Hace años cuando tus padres me pidieron que fuera tu padrino de confirmación, acepté con mucho cariño. Desde ese momento hice un compromiso con Dios y contigo”.

Mencionó que siempre buscó ser un ejemplo en la vida de su ahijado, a quien trató de guiar por buen camino tal y como le prometió a sus padre.

Traté de ser un padrino cercano, traté de ser una guía y siempre demostrarte que podías contar conmigo en cualquier momento”, precisó el conductor de la sección de espectáculos en el programa Hoy.

Ricardo Escobar, conductor de Hoy, se despide de ser querido
Ricardo Escobar, conductor de Hoy, se despide de ser querido
Imagen Instagram Ricardo Escobar


Ricardo Escobar terminó su mensaje de adiós, señalando “hoy vuelves a la casa del padre, como tu padrino deseo que tu camino de retorno esté lleno de luz. ¡Que luzca para ti la luz perpetua! ¡Te quiero!”.

Famosos se solidarizan con conductor de Hoy tras su luto

En cuestión de horas, el conductor de Hoy recibió el apoyo de sus fieles admiradores y de varios famosos, quienes le externaron su solidaridad ante la irreparable pérdida.

Una de las primeras en externarle su cariño fue la actriz Frances Ondiviela, quien junto a un emoji en forma corazón comentó: “Lo siento mucho querido Ricardo. Te abrazo muy fuerte”

Verónica Jaspeado fue otra que destacó su apoyo al conductor de Hoy y escribió: “Ricardo querido, te abrazo fuerte y lo siento”. El productor de Vecinos, Elías Solorio, también le dedicó un emotivo mensaje: “Lo siento mucho Ricardo. Te mando abrazo fuerte”.

