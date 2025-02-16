Shakira

Shakira habría sido hospitalizada de emergencia en Perú a horas de su concierto: reportan

Medios como Peru21 reportan que Shakira habría sido hospitalizada en Lima a solo unas horas del primer concierto que estaba agendado en ese país como parte de su gira mundial. Esto se sabe sobre su salud.

Por:
Univision
Video Hospitalizan a Shakira en Perú: así llegó horas antes a Lima ¿ya se le veía mal?

Shakira habría ingresado de emergencia a un hospital en Perú a solo unas cuantas horas de que llevara a cabo uno de los dos conciertos que tiene agendados en Lima.

Lo que se sabe sobre la salud de Shakira

Varios medios peruanos han reportado este domingo 16 de febrero que la colombiana supuestamente habría sido hospitalizada en la capital de ese país.

Desde su portal de internet, el medio Peru21 aseguró que "la artista colombiana estaría siendo sometida a exámenes médicos tras presentar problemas de salud".

"Ella habría sido llevada poco antes de las 5:00 de la mañana a la sede de la clínica Delgado, en Miraflores", destacó el medio.

Las "fuentes" de Perú21 "confirmaron que la artista se encuentra siendo observada" y trascendió que su malestar presuntamente "se debería a un problema de gastritis".

Entre los aparentes estudios que se le estarían practicando estaría "una endoscopia".

Las "fuentes consultadas" por dicho medio alegaron que "la prueba de sonido" del concierto agendado para esta noche en el Estadio Nacional "ya se estaría realizando desde el mediodía sin ella".

El segundo concierto está programado para este lunes 17.

Desde sus redes sociales, Shakira no confirmó ni desmintió de manera inmediata los reportes sobre su supuesta hospitalización y estado de salud. Tampoco se aclaró si los conciertos en la capital peruana sufrirían algún cambio de última hora.

Lo que sí hizo este sábado 15 fue compartir imágenes del recibimiento que tuvo al llegar a Perú.

"¡Gracias por este recibimiento tan emotivo Lima!", escribió mientras que en otra publicación invitó a sus fans para acudir a su concierto de este domingo.

Shakira compartió imágenes como esta de su llegada a Lima solo horas antes de reportarse su supuesta hospitalización.
Imagen Shakira/Instagram

Gira de Shakira sufre cambio

El reporte sobre su supuesta hospitalización llega solo horas después de que se confirmó que el concierto de Shakira en la ciudad colombiana de Medellín, previsto originalmente para el próximo 23 de febrero, fue movido un día para el 24.

Se argumentaron "temas relacionados a la logística y la producción", según un comunicado citado por la agencia EFE.

La gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' arrancó apenas el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil.

