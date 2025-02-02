Shakira y JLo se reencuentran en los GRAMMY a 5 años del Super Bowl: así fue el emotivo momento

Video Shakira no se queda callada y manda mensaje a los inmigrantes tras reencuentro con JLo

Jennifer López entregó el premio al Mejor Álbum de Pop Latino a Shakira, su compañera estrella del Super Bowl 2020, en la ceremonia de los Premios GRAMMY 2025 de este 2 de febrero en Los Ángeles.

Así fue el encuentro entre JLo y Shakira

PUBLICIDAD

Los dos cantantes, que sacudieron el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl en 2020, vivieron un emotivo encuentro esta noche del GRAMMY enfundadas en un cariñoso abrazo ante los ojos de todos.

"Aquí está la verdad en cualquier idioma: la noche más importante de la música solo se hace más grande y mejor cuando nos trae todo el mundo de la música", dijo López para luego anunciar que la colombiana ganó la categoría con el disco 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

JLo le entregó un GRAMMY a Shakira en un reencuentro a 5 años de que se presentaron juntas en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de 2020. Imagen AP y Getty Images



Shakira reaccionó emocionada y les dio un abrazo a sus dos hijos, Milan y Sasha, que estaban con ella entre el público.

Shakira dio un fuerte abrazo a sus dos hijos antes de subir al escenario por el GRAMMY que le dio JLo. Imagen AP



"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Son amados. valen y siempre lucharé con ustedes", dijo la cantante durante su discurso de premiación.

El premio y la aparición de la sudamericana en esta gala coincide con su cumpleaños 48.

JLo se emocionó al ver triunfar a Shakira en los Premios GRAMMY 2025. Imagen Getty Images