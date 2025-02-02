Shakira y JLo se reencuentran en los GRAMMY a 5 años del Super Bowl: así fue el emotivo momento
JLo fue la encargada de entregarle a Shakira el premio a Mejor Álbum de Pop Latino en los Premios GRAMMY 2025 en un reencuentro que tuvieron luego de la presentación que hicieron en 2020 durante el Super Bowl. La colombiana dedicó unas palabras a los "hermanos y hermanas inmigrantes" de Estados Unidos.
Jennifer López entregó el premio al Mejor Álbum de Pop Latino a Shakira, su compañera estrella del Super Bowl 2020, en la ceremonia de los Premios GRAMMY 2025 de este 2 de febrero en Los Ángeles.
Así fue el encuentro entre JLo y Shakira
Los dos cantantes, que sacudieron el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl en 2020, vivieron un emotivo encuentro esta noche del GRAMMY enfundadas en un cariñoso abrazo ante los ojos de todos.
"Aquí está la verdad en cualquier idioma: la noche más importante de la música solo se hace más grande y mejor cuando nos trae todo el mundo de la música", dijo López para luego anunciar que la colombiana ganó la categoría con el disco 'Las Mujeres Ya No Lloran'.
Shakira reaccionó emocionada y les dio un abrazo a sus dos hijos, Milan y Sasha, que estaban con ella entre el público.
"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Son amados. valen y siempre lucharé con ustedes", dijo la cantante durante su discurso de premiación.
El premio y la aparición de la sudamericana en esta gala coincide con su cumpleaños 48.
"Es un regalo para mí", dijo a la cadena E! durante su paso por la alfombra roja en la que destacó que también le tocó celebrar su cumpleaños cuando actuó al lado de JLo en el Super Bowl de 2020.