¿Quién es el hombre que habría grabado a Shakira por debajo de la falda? Revelan su identidad

La agencia de relaciones públicas de Shakira emitió un comunicado de prensa para aclarar el supuesto momento "incómodo" que la colombiana habría vivido en un club nocturno, cuando un hombre la habría grabado por debajo de la falda.

Video ¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica

Shakira habría pasado "incómodo" momento mientras bailaba en una pasarela del club nocturno LIV Miami, un presunto seguidor habría grabado debajo de su falda. Sin embargo, la agencia de relaciones públicas que representa a la colombiana desmintió la ola de especulaciones y aclaró la situación.

Revelan identidad del hombre que habría grabado a Shakira

A través de un comunicado de prensa, Sofia Bukele, directora de Hispanic and Latam Media Relations, explicó lo que realmente sucedió en el club nocturno donde la artista se divirtió junto a Danna, Anitta, Lele Pons y la modelo Winnie Harlow.

"El sábado 14 de septiembre la superestrella mundial Shakira encendió la noche (...) moviendo sus caderas mientras interpretaba alguno de sus éxitos (....) Y aunque se ha generado un rumor sobre un fan que estaba filmando bajo su falda, lo cierto es que quien estaba grabando era un miembro de su mismo equipo tomando contenido sobre su presentación en la reconocida discoteca", señala en el mensaje difundido a medios de comunicación, reportó la agencia EFE.

Shakira no estaba siendo grabada sin permiso bajo su falda por un admirador cuando bailaba sensualmente en una pasarela del club miamense LIV Miami.
Imagen World Red Eye/EFE

Bukele agregó que después de lo que algunos medios calificaron como "un momento incómodo", "la colombiana le pidió a sus seguidores que dejaran sus teléfonos para que disfrutaran el momento junto a ella y estuvieran presentes para disfrutar de una noche inolvidable".

En las imágenes que circulan se aprecia que la intérprete de 'Ojos Así' le pide a su colaborador que no la grabe "por debajo de su vestido mini de color 'nude'".

Acto seguido la estrella deleitó a los presentes con su característico movimiento de caderas y segundos después bajó de la pasarela.

