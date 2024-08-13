Shakira

Shakira logra vender su lujosa y 'apestosa' mansión de Miami que tiene problemas de salubridad

Después de seis años de tenerla a la venta, la colombiana habría vendido la propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami.

Por:
Ashbya Meré.
Video La lujosa mansión de Shakira en Miami tiene 6 habitaciones, un muelle privado y su vecina es JLo

Shakira logró vender su lujosa y 'apestosa' mansión de Miami, tras seis años de tenerla a la venta, reportaron people en Español y Cosmopolitan.

La colombiana regresó a vivir a 'La Ciudad del Sol' en abril de 2023, luego de una década de residir en Barcelona donde formó una familia con Gerard Piqué.

La cantante y sus retoños se establecieron por un tiempo en la lujosa mansión que la cantante adquirió en 2001, pero que le dio dolores de cabeza.

De acuerdo con información del programa español 'Fiesta', a la propiedad le llaman 'La Mansión de la Caca' por su problema con la fosa séptica cuando llueve, pues provoca olores nauseabundos.

"Todas las cacas de Miami van a parar a la casa de Shakira, y esto provoca problemas de olor y salubridad. Habría que elevar la casa y hacer, por debajo, una cañería gigante", explicó el reportero de 'Fiesta' en junio pasado.

Según Kike Calleja, periodista del programa español 'TardeAR', Shakira pedía 18.6 millones de dólares, y el nuevo dueño habría sido encontrado gracias a Marc Anthony.

Se especula que el comprador es una estrella de Hollywood y se mencionan los nombres de Will Smith y Ben Affleck.

¿Cómo es la mansión de Shakira?

La lujosa propiedad se ubica en la Bahía Biscayne, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach que tiene como residentes a Alejandro Sanz, Julio Iglesias, Ricky Martin, Jennifer López y Matt Damon.

La mansión es minimalista, pero tiene algunos toques de la cultura libanés, de la cual es originario su padre William Mebarak.

Tiene seis habitaciones y ocho baños, alberca con vista a la bahía y también cuenta con su propio muelle.


