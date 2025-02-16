Shakira confirma estar hospitalizada y revela qué tiene: "No me encuentro en condiciones"

Video Hospitalizan a Shakira en Perú: así llegó horas antes a Lima ¿ya se le veía mal?

Shakira anunció este domingo 16 de febrero que suspendía su primer concierto en Lima, Perú, programado para esta noche tras ser hospitalizada de urgencia.

Shakira revela cuál es su estado de salud

En un comunicado que colgó en Instagram y X, la cantante dijo que tuvo que "acudir a urgencias" por una afección abdominal.

"Lamento informarles que anoche (sábado 15 de febrero ) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", señaló la popular cantante colombiana.

Agregó que los médicos le han comunicado que " no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", por lo que dijo estar "triste" de no poder subir al escenario.

Estaba previsto que la estrella y reciente ganadora del GRAMMY al Mejor Álbum Pop Latino por 'Las mujeres no lloran' brindara un concierto el domingo 16 y lunes 17 en el Estadio Nacional en la capital peruana, luego de una ausencia de 14 años en la nación andina.

Shakira agregó que espera mejorar y ser dada de alta el lunes "para poder presentarles el espectáculo que he preparado para ustedes".

Dijo que su equipo está trabajando en una nueva fecha para realizar el show que fue suspendido.

Este es el comunicado en el que Shakira confirmó estar hospitalizada en Lima, Perú. Imagen Shakira/Instagram

Los detalles sobre la hospitalización de Shakira

Antes de que la artista confirmara que estaba internada en un hospital, el medio Peru21 citó "fuentes" que aseguraron que su malestar presuntamente "se debería a un problema de gastritis".

Aparentemente había sido llevada a "la Clínica Delgado, en Miraflores" y que supuestamente "estaría siendo sometida a exámenes médicos", entre ellos "una endoscopia".

La cantante llegó el viernes por la noche a Perú, donde tenía previsto presentarse este domingo y lunes. El país es la segunda parada de su gira latinoamericana, luego de dos noches en Brasil la semana pasada.

La hospitalización de la cantante se suscitó solo horas después de que se confirmara que el concierto de Shakira en Medellín, Colombia, previsto originalmente para el próximo 23 de febrero, fuera movido un día para el 24.

Se argumentaron "temas relacionados a la logística y la producción", según un comunicado citado por la agencia EFE.

La gira mundial de la cantante, que lleva por nombre 'Las mujeres ya no lloran', arrancó el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil.

Después de varias fechas por Latinoamérica, se dirigirá a Canadá y Estados Unidos en mayo próximo para una serie de conciertos que se extenderán hasta junio.