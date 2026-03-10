Aracely Arámbula ¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula y por qué ella no quería mostrarlos? Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron captados en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en días recientes. La actriz reveló hace años por qué no mostraba el rostro de Miguel y Daniel Gallego públicamente.



Video Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula deja ver su rostro como nunca, ¿a quién se parece? VIDEO

Miguel y Daniel Gallego, hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron captados en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México este mes de marzo por las cámaras de ‘Ventaneando’.

De acuerdo con el reportero Ricardo Manjarrez, Miguel, el mayor de ellos, sería “casi idéntico a Luis Miguel”, mientras que Daniel sería “más parecido a los Arámbula”, declaró este 9 de marzo en el show.

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Miguel y Daniel son fruto de la relación que Aracely Arámbula sostuvo con Luis Miguel alrededor de 2005 hasta 2009. Miguel, su hijo mayor, nació el 1 de enero de 2007 en el Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles, California.

Según contó la actriz en el programa Hoy, su primer parto “fue sin dolor” y sucedió cuando tenía 32 años.

“Pero, además yo me fui en año nuevo, porque mi hijo nació el primero de enero. Él tenía que nacer el 21 de diciembre, y nació el primero de enero, en el cumpleaños de mi abuela materna”, relató en octubre de 2022.

Mientras que el nacimiento de Daniel sucedió el 18 de diciembre de 2008 en Beverly Hills, California.

“Ya en el segundo (parto) yo llegué (al hospital) pidiéndola (la inyección), pero ya yo tenía ocho de dilatación, o sea, ya estaba naciendo (el bebé)”, recordó en la misma emisión.

¿Por qué Aracely Arámbula no quería mostrar a sus hijos?

Aunque Aracely Arámbula solía mostrar a sus hijos en sus redes cuando apenas eran unos bebés e incluso posó con ellos y Luis Miguel para la portada de la revista ¡HOLA!, en septiembre de 2024 reveló que, aunque “ya están grandes”, eran ellos quienes deseaban llevar una vida alejada de los reflectores.

“Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir”, declaró a ‘Ventaneando’.