Aracely Arámbula

Hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel son captados: el mayor de ellos es idéntico al cantante

Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel fueron captados en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así lucen los jóvenes.

Elizabeth González
Video Aracely Arámbula revela que 'Luismi' ya buscó a los hijos que tiene con ella: así fue el encuentro

Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, fueron captados en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Así captaron a los hijos de Luis Miguel en México

Las imágenes de los jóvenes fueron difundidas por ‘Ventaneando’ durante la transmisión del programa de este 9 de marzo. De acuerdo con el reportero, Ricardo Manjarrez, los jóvenes habrían estado acompañados de su madre, quien presuntamente habría tratado de evitar que la prensa los captara.

“Aracely reaccionó rápido y envió a sus hijos al fondo de la sala para que ninguna cámara pudiera notar su presencia ni mucho menos grabarlos”, señalaron en la emisión.

Aseguran que Miguel es idéntico a su papá, Luis Miguel.
Imagen Ventaneando / Instagram

¿A quiénes se parecen los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Aunque el show de espectáculos logró captar a los jóvenes en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, el rostro de Daniel fue censurado por la emisión debido a que aún es menor de edad. Sin embargo, el de su hermano mayor sí fue expuesto.

“Miguel, su hijo mayor, casi idéntico a Luis Miguel, optó por ponerse un cubrebocas para tapar su rostro”, señalaron.

En la emisión también se comentó que Aracely Arámbula habría pedido ayuda al personal de la aerolínea “para que metiera a sus hijos por otra puerta” para que, supuestamente, nadie pudiera reconocerlos y ella pudiera atravesar la zona en la que se encontraba la prensa mexicana.

Según contó Ricardo Manjarrez, “Miguel es idéntico a Luis Miguel. Yo que vi a Daniel en persona y con el rostro descubierto, siento que él es más parecido a los Arámbula… él tiene un poco más ese parecido”, concluyó.

La razón por la que Aracely Arámbula no muestra a sus hijos

Miguel y Daniel son fruto de la relación que Aracely Arámbula sostuvo con Luis Miguel hasta 2009. Aunque la actriz solía mostrarlos en sus redes cuando apenas eran unos bebés, en septiembre de 2024 reveló que, aunque “ya están grandes”, son ellos los que desean llevar una vida alejada de los reflectores.

“Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir”, declaró a ‘Ventaneando’.

“Entonces yo creo que hay que respetar eso porque además son chiquillos, aunque digan, o sea, están grandes, pero pues son menores de edad y son chiquitos, hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento”, insistió.

En 2022, Aracely Arámbula contó a Hoy que ante la expectativa del público de conocerlos, les propuso a sus hijos posar para una revista. Sin embargo, la repuesta de sus hijos fue la misma que hasta ahora: “no”.

“Como mamá yo les dije: 'amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para la gente sepa que ya están grandes? ¿Que vean que ya están grandes?’, y me dijeron: 'No, mamá, no queremos'. Entonces, yo tengo que respetar su decisión, son menores”, sentenció.

