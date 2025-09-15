Aracely Arámbula confirma acercamiento con ‘hijo falso’ de Luis Miguel: ¿qué le dijo?

Aracely Arámbula confirmó haber tenido un acercamiento con Bray On, ‘hijo falso’ de Luis Miguel que se hizo famoso por su parecido físico y vocal con ‘El Sol’.

La actriz reveló a ‘Ventaneando’ que más que un acercamiento, fue un detalle con el joven chileno, con quien no tiene ningún tiempo de conflicto mediático.

“Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que fue un detalle de corazón”, dijo este 15 de septiembre sin dar detalles de su conversación.

“A mí me gusta tener siempre armonía con toda la gente”, insistió.

¿Qué le dijo Aracely Arámbula a ‘hijo falso’ de Luis Miguel?

Aunque Aracely Arámbula no reveló detalles de la conversación que sostuvo con Bray On, el chile compartió en el programa ‘Plan Perfecto’ que el mensaje que recibió de Aracely Arámbula en medio del escándalo, lo tranquilizó, sobre todo, luego de que recibiera supuestas advertencias de Luis Miguel.

“Me dejó muy tranquilo (…) No puedo decir lo que dice ahí, pero sí (me dejó tranquilo)”, mencionó el 28 de agosto al mismo tiempo en que le pasaba su celular a la presentadora Diana Bolocco para que corroborara lo que decía.

“Es un Instagram directo, no lo voy a leer”, prometió la presentadora. “Pero ella… muy amorosa”, subrayó. “Ella no le da importancia al asunto”, dijo finalmente Bolocco.

El inicio de la polémica

El 23 de agosto, el cantante chileno Brahiron Chávez, mejor conocido como Bray On, reportó que uno de los abogados de Luis Miguel y el cantante supuestamente lo querían “silenciar”, ya que en redes sociales lo estaban confundiendo con uno de los hijos que ‘El Sol’ procreó en su relación con Aracely Arámbula.

“Quiero ser completamente honesto con ustedes y me siento muy preocupado, porque el tema de la noticia se ha desbordado un poco y ha llegado a un punto, y a un lugar que nunca me imaginé. He recibido un mail del abogado de Luis Miguel, que me acusa y me exige que aclare ciertas publicaciones y situaciones que, para serles completamente sinceros yo no he provocado”, expresó en TikTok.

“Todo esto es por el rumor de la supuesta paternidad que se ha creado en las redes. Pero, además el abogado me ha puesto condiciones para cantar. Lo que me hace sentir que, me quieren silenciar… Esto me ha llevado a preguntarme: ¿De qué me acusa? ¿De cantar las canciones de una leyenda? Yo siempre lo he hecho con el mayor de los respetos de él y de sus seguidores que son fieles a una carrera brillante”, agregó.