Aracely Arámbula

Aracely Arámbula quiere “mostrar al mundo” a sus hijos, pero una poderosa razón se lo impide

La actriz reveló el motivo por el que protege la identidad de sus hijos Miguel y Daniel, quienes son fruto de su relación con Luis Miguel.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Ya huele a suegra: Aracely Arámbula revela detalles sobre la vida amorosa de sus hijos

Aracely Arámbula confesó que, a diferencia de lo que muchos piensan, ella sí quiere “mostrar al mundo” a sus hijos, pero existe una poderosa razón por la que no puede hacerlo.

La actriz confesó que, aunque sus hijos Miguel y Daniel “ya están grandes”, son ellos los que desean llevar una vida alejada de los reflectores, por lo que, hasta ahora, lo único que ha hecho es respetar su intimidad.

PUBLICIDAD

“Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir”, declaró a ‘Ventaneando’ este 17 de septiembre.

Más sobre Aracely Arámbula

Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”
0:57

Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”

Univision Famosos
Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista
1:00

Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista

Univision Famosos
Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 
1:00

Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 

Univision Famosos
¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos
1:03

¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos

Univision Famosos
Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?
0:58

Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?

Univision Famosos
Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?
1:16

Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?

Univision Famosos
Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"
2 mins

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"

Univision Famosos
¿Luis Miguel apoyará a su hijo con Aracely Arámbula a debutar como cantante?: "Es necesario"
2 mins

¿Luis Miguel apoyará a su hijo con Aracely Arámbula a debutar como cantante?: "Es necesario"

Univision Famosos
"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento
2 mins

"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento

Univision Famosos
“Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas
0:57

“Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

Univision Famosos

“Entonces yo creo que hay que respetar eso porque además son chiquillos, aunque digan, o sea, están grandes, pero pues son menores de edad y son chiquitos, hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento”, agregó.

La actriz reiteró que a pesar de la negativa de Miguel y Daniel, de 17 y 15 años respectivamente, de aparecer ante las cámaras, sus hijos siempre la acompañan, tan es así que la obra de teatro que protagoniza en México, siempre se las dedica.

“Siempre va a ir dedicada a mis papás y obviamente a mi hermano, a mis sobrinos, a toda mi familia y en especial a mis dos corazones bellos que están muy orgullosos de verme. Y la verdad es que eso a mí me llena de satisfacción”, aseveró 'La Chule'.

Aracely Arámbula propuso a sus hijos posar para una revista

En 2022, Aracely Arámbula contó a Hoy que ante la expectativa del público de conocerlos, les propuso a sus hijos posar para una revista. Sin embargo, la repuesta de sus hijos fue la misma que hasta ahora: “no”.

“Como mamá yo les dije: 'amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para la gente sepa que ya están grandes? ¿Que vean que ya están grandes?’, y me dijeron: 'No, mamá, no queremos'. Entonces, yo tengo que respetar su decisión, son menores”, señaló.

PUBLICIDAD

Miguel y Daniel son fruto de la relación que Aracely Arámbula sostuvo con Luis Miguel hasta 2009.

Video Aracely Arámbula presumió a su hijo Daniel como nunca en su cumpleaños 15: fotos y videos inéditos
Relacionados:
Aracely ArámbulaHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD