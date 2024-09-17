Aracely Arámbula quiere “mostrar al mundo” a sus hijos, pero una poderosa razón se lo impide

Video Ya huele a suegra: Aracely Arámbula revela detalles sobre la vida amorosa de sus hijos

Aracely Arámbula confesó que, a diferencia de lo que muchos piensan, ella sí quiere “mostrar al mundo” a sus hijos, pero existe una poderosa razón por la que no puede hacerlo.

La actriz confesó que, aunque sus hijos Miguel y Daniel “ya están grandes”, son ellos los que desean llevar una vida alejada de los reflectores, por lo que, hasta ahora, lo único que ha hecho es respetar su intimidad.

“Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir”, declaró a ‘Ventaneando’ este 17 de septiembre.

“Entonces yo creo que hay que respetar eso porque además son chiquillos, aunque digan, o sea, están grandes, pero pues son menores de edad y son chiquitos, hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento”, agregó.

La actriz reiteró que a pesar de la negativa de Miguel y Daniel, de 17 y 15 años respectivamente, de aparecer ante las cámaras, sus hijos siempre la acompañan, tan es así que la obra de teatro que protagoniza en México, siempre se las dedica.

“Siempre va a ir dedicada a mis papás y obviamente a mi hermano, a mis sobrinos, a toda mi familia y en especial a mis dos corazones bellos que están muy orgullosos de verme. Y la verdad es que eso a mí me llena de satisfacción”, aseveró 'La Chule'.

Aracely Arámbula propuso a sus hijos posar para una revista

En 2022, Aracely Arámbula contó a Hoy que ante la expectativa del público de conocerlos, les propuso a sus hijos posar para una revista. Sin embargo, la repuesta de sus hijos fue la misma que hasta ahora: “no”.

“Como mamá yo les dije: 'amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para la gente sepa que ya están grandes? ¿Que vean que ya están grandes?’, y me dijeron: 'No, mamá, no queremos'. Entonces, yo tengo que respetar su decisión, son menores”, señaló.

Miguel y Daniel son fruto de la relación que Aracely Arámbula sostuvo con Luis Miguel hasta 2009.