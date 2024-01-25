Aracely Arámbula

Aracely Arámbula promete presentar "pronto" a sus hijos: "No saben lo guapotes que están"

En cualquier instante Aracely Arámbula podría presentar y dejar ver a Miguel y Daniel, los dos hijos que tuvo con Luis Miguel y de quienes se conocen escasas imágenes. Este es el anuncio que hizo la actriz sobre los chicos.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Hijos de Luis Mi reaccionan al verlo con las hijas de su nueva novia: "¿Por qué no viene a mi escuela?"

Aracely Arámbula hizo una reveladora advertencia sobre los dos hijos que tiene con Luis Miguel: Miguel (17 años) y Daniel (15).

Con sus fans de Instagram adelantó que "pronto" los presentará ante los ojos de todos.

Y es que la protagonista de La Madrastra, que puedes ver aquí en ViX, ha sido muy reservada en proteger la identidad de los chicos.

Han sido muy pocas las ocasiones en que ella permite que se les vea públicamente y son escasas las imágenes que se conocen de cómo están los adolescentes en la actualidad. Existen fotos de paparazzi y en algunas revistas, pero corresponden a cuando ellos eran niños y no de cómo lucen ahora en plena juventud.

Pero según la artista, eso cambiará próximamente.

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre sus hijos?

Miguel y Daniel podrían salir públicamente en cualquier instante, según advirtió la propia actriz en un reciente 'live' que hizo en redes sociales.

De acuerdo con una reseña que hizo el portal de la revista ¡Hola! México este miércoles 24 de enero, el anuncio de que próximamente los presentará surgió a raíz de que algunos seguidores le empezaron a decir que ella era "'La Suegra de México'".

Ante ese apodo, Arámbula no se quedó callada e hizo partícipe a su hijo mayor, aunque él prefirió no salir a cuadro.

"Mira lo que pusieron Miguel, soy 'La Suegra de México', por ti y por Daniel", dijo.

"Dios mío, pues sí, qué les puedo decir", agregó y fue entonces cuando reveló cómo están sus hijos e hizo la promesa de dejarlos ver en un futuro quizás no muy lejano.

"No saben lo guapotes que están", confesó, "ya pronto los verán, cuando ellos quieran".

Son pocas las imágenes actuales que se conocen de Miguel y Daniel, los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel.
"Ven asómate (Miguel)", insistió al mayor de los hijos que tuvo con 'Luismi'.

De acuerdo con la reseña de ¡Hola! México, Aracely Arámbula dijo que el jovencito "prefirió salir corriendo" antes que salir junto a ella en el 'live'.

¿Cómo son los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Se ha especulado que ambos jovencitos han heredado la galanura de su padre y madre.

En el pasado, ella ha contado un poco de cómo son las personalidades de los adolescentes.

" El mayor es muy tranquilo, mi 'Migue' precioso", dijo en declaraciones recuperadas por ¡Hola! México.

"Se sienten muy orgullosos (de lo que hago), me gusta, me lo dicen, me acompañan al set, quieren saber. Si ellos quieren dedicarse a esto, adelante", agregó sobre las posibles inclinaciones artísticas que pudieran tener.

El actual pleito de Aracely Arámbula con ‘Luismi’ por sus hijos

Actualmente, la actriz se encuentra envuelta en un pleito legal en México con el padre de sus hijos.

Ella lo ha acusado ante las autoridades y públicamente como "deudor alimentario". Además, ha señalado que 'El Sol' tiene años de no hacerse presente en la vida de los menores.

Según los abogados del intérprete, él supuestamente sí tiene interés en convivir con los chicos. Algunas versiones periodísticas han señalado que Aracely Arámbula sería el "problema" para que Luis Miguel pueda ver a sus hijos.

Ella lo ha negado y ha insistido en que supuestamente él no ha querido visitarlos: "En ningún momento se le ha negado las puertas", dijo al show español 'Fiesta' a mediados de noviembre de 2023.

" No ha habido ninguna negativa. De hecho, él estuvo muy cerca de sus hijos durante la pandemia en una casa que le compré yo a sus hijos, ahora quiere limpiar su imagen", acusó.

La relación que la actriz tuvo con el cantante acabó en 2009.

