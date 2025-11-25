Aracely Arámbula hace inesperada confesión sobre el debut artístico de sus hijos: “Los asustaron”

Video Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”

Aracely Arámbula hizo una sorpresiva confesión sobre el supuesto debut artístico de sus hijos, Miguel y Daniel, quienes son fruto de la relación que sostuvo por casi cuatro años con Luis Miguel.

En entrevista con ‘Sale el Sol’, la actriz se refirió a los planes futuros de sus hijos, quienes, aseguró, prefieren mantenerse lejos de los reflectores y del escrutinio público.

“Mira, lo que decían del debut y eso no, por ahorita ellos están concentrados en otra cosa, están en sus escuelas, en el deporte”, dijo en la emisión del 25 de noviembre.

“Entonces, créeme que hasta los asustaron. Entonces, realmente no les encanta mucho la fama, a ellos les gusta estar en privado y yo respeto eso”, agregó.

Aracely Arámbula explicó que respeta la decisión de sus hijos de mantenerse alejados de la vida pública. Incluso, aseguró que si por ella fuera, “sería la primera” en presumirlos y hasta en ayudarlos a hacer una carrera en el medio.

“Si ellos me pidieran a mí hacer algo artístico, créanme que sería la primera que los pongo ahí. Pero la verdad es que no les gusta mucho esto, están más apartados, no les encantó que los persigan, que las cámaras… Entonces, yo creo que es importante respetar lo que sienten”, sentenció.

A hijos de Aracely Arámbula les llamaba la atención “la música”

A mediados de octubre de 2024, Aracely Arámbula ventiló que sus hijos, Miguel y Daniel, de 18 y 16 años respectivamente, no descartaban dedicarse a la música e incluso, a la actuación.

“ Les gusta la actuación, les llama la música. Ojalá que hereden la voz de por allá, pero pues por acá también cantamos, mi abuelo cantaba, mi papá… Dios permita que ellos disfruten de lo mejor”, dijo a ‘Venga la Alegría’.

“Ellos tienen la puerta abierta si quieren ir... En algún momento ya los verán ustedes cuando ellos quieran salir”, concluyó.

Los rumores sobre un supuesto debut artístico de lo adolescentes comenzaron en diciembre de 2024, luego de que Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de automovilismo mexicano Checo Pérez, ventilara que Miguel Gallego estaba por hacer su supuesto debut en la música.