Aracely Arámbula reaparece y reacciona tras la repentina muerte de su madre

Aracely Arámbula reapareció tras darse a conocer la muerte de su madre, doña Socorro Jaques, ocurrida la noche del pasado 9 de febrero en la Ciudad de México, según información de 'Ventaneando'.

PUBLICIDAD

La actriz se pronunció por primera vez luego del deceso de su madre, quien partió de este mundo a los 81 años.

Aracely Arámbula se pronuncia tras muerte de su madre

La artista de 48 años retomó actividad este miércoles 14 de febrero a través de su cuenta de Instagram, en donde comenzó a compartir información sobre el rescate y cuidado de perros, como suele hacerlo.

Pero durante la madrugada de este jueves hizo el primer pronunciamiento respecto al deceso de la mujer que le dio la vida.

Replicó la publicación que horas antes hizo el presentador Alex Kaffie, quien le mandó el pésame a través de Instagram.

"Me entero que falleció tu mamá, Aracely Arámbula. Les acompaño en la congoja a ti y a tu hermano 'Leo' y les abrazo no con las manos, sino con el corazón. Repose en paz doña 'Coco'", escribió el comunicador junto con una foto de la actriz y su madre.

'La Chule' respondió el mensaje colocando el emoticono de las manos en posición de oración. Con esa publicación, la actriz confirmó el fallecimiento de su progenitora ya que no se había manifestado al respecto.

Así reaccionó Aracely Arámbula tras darse a conocer la muerte de su madre. Respondió este pésame que le hizo llegar Alex Kaffie a través de Instagram. Imagen Aracely Arámbula/Instagram



Un poco antes, también lo hizo su hermano Leonardo Arámbula, quien al igual que ella había guardado silencio respecto al doloroso tema.

"Mis viejitos: feliz Día del Amor y la Amistad, los amo y los extraño", escribió el médico cirujano sobre una foto en la que aparecen sus padres.

Tanto él como la actriz han quedado huérfanos, ya que en julio de 2022 sufrieron la muerte de su padre, Manuel Arámbula, quien falleció a causa de un infarto fulminante.

Leonardo, hermano de Aracely Arámbula, también se pronunció por primera vez tras la muerte de su madre con esta publicación. Imagen Leonardo Arámbula/Instagram

¿De qué murió la mamá de Aracely Arámbula?

La artista no dio a conocer las causas de muerte de su madre de manera inmediata tras pronunciarse por primera vez tras el fallecimiento.

PUBLICIDAD

La periodista Addis Tuñón, del show mexicano 'De Primera Mano', dijo en la emisión de este 14 de febrero que tenía la autorización de la familia para dar a conocer que doña Socorro Jaques habría muerto de un cáncer que la aquejaba.

"Lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer", explicó, "doña 'Soco' se fue sin sufrir dolor gracias a la atención, evidentemente muy cercana de su hijo Leonardo, quien es médico y que estuvo con ella, igual que Aracely, hasta el último momento".

No queda claro en dónde se llevaron a cabo los servicios funerarios. 'Ventaneando' reportó que "solo 17 personas estuvieron para despedirla, fue algo tan inesperado".