Aracely Arámbula habría mandado mensaje a su ‘hijo falso’ con Luis Miguel

La actriz se habría puesto en contacto con Bray On, chileno que se hizo famoso por imitar a Luis Miguel. Días atrás, el joven habría recibido una advertencia del cantante por supuestamente hacerse pasar por uno de sus hijos con Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula le habría mandado un mensaje a su ‘hijo falso’ de Luis Miguel luego de la supuesta advertencia que El Sol le habría hecho al joven chileno.

Brahiron Chávez, nombre real del joven imitador, reveló este jueves 28 de agosto en el programa ‘Plan Perfecto’ que en días recientes había recibido un mensaje de la actriz, quien, aparentemente reaccionó muy diferente al intérprete de 'Hasta que me olvides'.

“Me llegó un mensaje de la mamá de los verdaderos hijos de Luis Miguel”, dijo, provocando el asombro de las presentadoras chilenas, quienes quisieron confirmar que Bray On se refería a la estrella de telenovelas.

“¿De Aracely Arámbula?”, le preguntaron. “Sí”, respondió él y enseguida le pasó su celular a la presentadora Diana Bolocco, a quien únicamente le pidió que no leyera el mensaje “en voz alta”.

“Es un Instagram directo, no lo voy a leer”, prometió la presentadora. “Pero ella… muy amorosa”, subrayó.

“Eso me dejó muy tranquilo (…) No puedo decir lo que dice ahí, pero sí (me dejó tranquilo)”, mencionó Bray On.

“Ella no le da importancia al asunto”, dijo finalmente Bolocco.

El inicio de la polémica

El 23 de agosto, el cantante chileno Bray On reportó que uno de los abogados de Luis Miguel y el cantante supuestamente lo querían “silenciar”, ya que en redes sociales lo estaban confundiendo con uno de los hijos que ‘El Sol’ procreó en su relación con Aracely Arámbula.

“Quiero ser completamente honesto con ustedes y me siento muy preocupado, porque el tema de la noticia se ha desbordado un poco y ha llegado a un punto, y a un lugar que nunca me imaginé. He recibido un mail del abogado de Luis Miguel, que me acusa y me exige que aclare ciertas publicaciones y situaciones que, para serles completamente sinceros yo no he provocado”, expresó en TikTok.

“Todo esto es por el rumor de la supuesta paternidad que se ha creado en las redes. Pero, además el abogado me ha puesto condiciones para cantar. Lo que me hace sentir que, me quieren silenciar… Esto me ha llevado a preguntarme: ¿De qué me acusa? ¿De cantar las canciones de una leyenda? Yo siempre lo he hecho con el mayor de los respetos de él y de sus seguidores que son fieles a una carrera brillante”, agregó.

“Me entristece que un acto de admiración se intérprete de esta manera. Estoy cansado del hostigamiento constante de los medios. Siento que, muchos se aprovechan de esta situación para crear noticias falsas con fines económicos y yo no me presto para eso. Me ha costado mucho llegar hasta aquí y estoy muy concentrado con mi música y con mi carrera. Lo que más me duele es que, esta situación afecta a mi familia”, finalizó.


