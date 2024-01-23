Video Arturo Carmona se sintió "ofendido" con Aracely Arámbula porque ella lo escondía cuando eran pareja

En noviembre pasado, Arturo Carmona presumió que asistió a uno de los conciertos que Luis Miguel ofreció en Monterrey, México.

El evento fue una presentación privada que el cantante hizo para la compañía financiera de su amigo, el recién fallecido Carlos Bremer.

En ese entonces, las imágenes fueron retomadas en redes sociales por Leonardo Arámbula, hermano de Aracely Arámbula, quien no tuvo reparo en criticarlo.

"Arturo Carmona, ni cómo ayudarte compadre", escribió el hermano de la artista al compartir una imagen del actor en el concierto de 'Luismi'.

"Qué tiene: así o más fan que tiene (sic)", agregó el médico.

Leonardo Arámbula, hermano de Aracely Arámbula, así cuestionó a Arturo Carmona a quien evidenció criticando a la actriz y luego asistiendo a un concierto de Luis Miguel, ex de la artista. Imagen Leonardo Arámbula/X



Sin embargo, también se especuló que Aracely Arámbula supuestamente se molestó al ver a Arturo Carmona pasándola bomba en el espectáculo del padre de sus hijos, a quien ha acusado de no procurar ni dar pensión alimenticia.

Arturo Carmona responde a supuesto enojo de su ex Aracely Arámbula

Arturo Carmona reaccionó a la versión que señala que Aracely Arámbula se habría molestado al verlo en el concierto de Luis Miguel.

El actor tuvo un romance con ella después de que ambos trabajaron en la obra teatral 'Perfume de gardenia' en 2011.

"Yo no fui a un concierto de Luis Miguel, yo fui al aniversario de (la compañía) Value donde Luis Miguel cantó", aclaró en declaraciones presentadas en 'Venga la alegría' este martes 23 de enero.

"Si a alguien no le gustó, si alguien se molestó pues no le veo nada de malo en lo absoluto", confesó.

"Yo soy admirador del arte, de la música y bueno, también de Luis Miguel de toda la vida", reconoció.

" No me gusta comprar pleitos y gratis menos", insistió, "no tiene nada de malo".

El romance que él tuvo con Aracely Arámbula inició poco tiempo después de que 'La Chule' terminó la relación que tenía con 'El Sol' en 2009. Ellos tuvieron dos hijos: Miguel y Daniel.

En algún momento, Carmona llegó a decir públicamente que Arámbula habría negado el noviazgo.

"Vivimos un romance muy bonito. Él dice siempre que lo niego. No lo niego. Lo que pasa es que yo no quería que (la prensa) nos acosara tanto", manifestó 'La Chule' en diciembre de 2021.