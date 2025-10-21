Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel hace pasar susto a su mamá: “Si me lo operan, me muero”

Video Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”

Aracely Arámbula temió por la salud de Daniel Gallego, su hijo menor con Luis Miguel, luego de que el joven presentara síntomas similares a los de una apendicitis.

La actriz aseguró que el susto fue tan grande que llegó a pensar que su hijo terminaría en el hospital y en el quirófano.

“Ya de salud está muy bien, pero sí pasan estos sustos. Pensamos que iba a ser apendicitis, gracias a Dios que no”, contó al programa Hoy.

La actriz resaltó que durante el delicado episodio de salud de su hijo menor, ella se encontraba en medio de algunos compromisos laborales con la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’. Incluso, reveló que advirtió al productor de que si algo no iba bien con su hijo y tenían que operarlo, ella iba a “correr”.

“Tenemos doctor de cabecera que es mi hermano. Él estaba con él mientras yo estaba trabajando (…) Le dije a Omar, no te voy a fallar, pero si a Dani me lo operan, o sea, me muero, tengo que correr”, subrayó.

Finalmente, destacó que las semanas que estuvo detenida la obra, a ella le cayeron muy bien, ya que tuvo oportunidad de estar cerca de sus hijos, sobre todo, de Daniel, quien el próximo diciembre cumplirá 17 años.