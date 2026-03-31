Aracely Arámbula

Hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel: lugar donde viven y estudian es revelado por Lyn May

La vedette aseguró que ‘La Chule’ llevó a Miguel y a Daniel a un país lejos de México. Los jóvenes fueron captados en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en días recientes.

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Por:Dayana Alvino
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Video Aracely Arámbula reacciona así a supuesto romance entre su hijo y Fátima Bosch

Lyn May, excompañera de Aracely Arámbula en la puesta en escena ‘Perfume de Gardenias’, reveló dónde, según ella, viven y estudian los hijos que ella tuvo con Luis Miguel, Miguel y Daniel.

La vedette compartió la importante información a días de que se destapara cómo luce actualmente el primogénito de ‘El Sol’, a sus 19 años.

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¿Dónde viven y estudian los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, según Lyn May?

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Lyn May aseveró que Miguel y Daniel, los retoños de Aracely Arámbula y Luis Miguel, tendrían su residencia y cursarían la escuela fuera de México.

“Conozco a los muchachos y son muy, muy, educados, muy guapos, muy decentes. Son unas criaturas muy, muy, bien educados, pues están estudiando en Inglaterra”, afirmó al canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.

La actriz aseguró que recientemente ‘La Chule’ “se fue a dejarlos” a “Londres” y presuntamente por eso dejó de formar parte de la mencionada obra.

“[Para que tengan una vida lejos] Claro, de los reflectores. Ellos no se van a dedicar a esto. Van a ser doctores o… no sé, no sé qué van a hacer”, indicó.

Aracely Arámbula ha respetado la privacidad de sus hijos

Aracely Arámbula solía mostrar a Miguel y Daniel en sus redes sociales cuando apenas eran unos bebés e incluso posó con ellos y Luis Miguel para la portada de la revista ¡HOLA!

No obstante, en septiembre de 2024 confesó que, si bien “ya están grandes”, eran ellos quienes deseaban llevar una vida alejada del ojo público.

“Claro que los quiero mostrar al mundo , pero son personas muy privadas, que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir” , declaró a ‘Ventaneando’.

“Entonces yo creo que hay que respetar eso porque además son chiquillos, aunque digan, o sea, están grandes, pero pues son menores de edad y son chiquitos, hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento” , sentenció.

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