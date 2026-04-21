Aracely Arámbula

Sobrina de Aracely Arámbula reacciona a video donde se revela rostro del hijo de Luis Miguel y la actriz

La actriz Abigail Arámbula rompió el silencio tras las imágenes difundidas por ‘Ventaneando’ donde se revela el rostro de su primo Miguel, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

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Por:Elizabeth González
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Video Hijo mayor de Aracely Arámbula y ‘Luismi’ reacciona tras revelarse su rostro

Abigail Arámbula reaccionó al video de ‘Ventaneando’ donde se revela el rostro de su primo Miguel, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

En marzo pasado, el show mexicano captó por primera vez a los hijos de la actriz en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Aquella ocasión el rostro de Daniel fue censurado al ser menor de edad, pero el de Miguel Gallego quedó expuesto, dejado en evidencia su parecido con el intérprete de ‘La Incondicional’.

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Al respecto, la sobrina de Aracely Arámbula fue cuestionada por el tema, quien señaló que “no está padre” que expongan así a sus primos.

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“No está padre que expongan a alguien que no es público porque tiene que ver ya con seguridad y muchos otros temas”, expresó a ‘Ventaneando’.

En ese sentido, la actriz dejó claro que prefería mantenerse al margen de la situación. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si existía algún tipo de petición por parte de su tía para no hablar el tema, ella lo negó.

“Es un tema no hablado, simplemente somos familia y siempre nos vamos a cuidar los unos a los otros, siempre”.

Así reaccionó hijo de Aracely Arámbula tras revelarse su rostro

Sin dar muchos detalles al respecto, Abigail Arámbula también compartió cuál fue la reacción de Miguel Gallego ante la difusión de su rostro, luego de que las cámaras de ‘Ventaneando’ lo captaran en el aeropuerto.

“Pues sí ha salido al tema, pero siempre caemos en lo mismo, que no son personas públicas y que creemos que deben de respetar. Son hijos de personas públicas, de artistas, pero ellos quieren llevar su vida de diferente manera”, dijo.

Ante la pregunta sobre qué opinaba de que el público se refiriera a su primo como “un príncipe”, reaccionó: “Lo es, qué les digo. Es padre, obviamente, nos reímos sobre eso, pero les digo, no es una persona pública”.

Por último, Abigail Arámbula habría echado por tierra la versión de que el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel asistió al festival Coachella 2026, donde, presuntamente, fue captado.

“Yo prefiero no comentar porque tampoco está tan correcta esa nota”, sentenció.

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