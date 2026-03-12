Aracely Arámbula ¿Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel recibió ayuda de su papá? Mhoni Vidente afirma que esto pasó La astróloga cubana le ‘leyó las cartas’ a Miguel, el primogénito del cantante y la actriz. Esta semana, Miguel fue captado y finalmente se pudo conocer su rostro.



Video Mhoni Vidente sorprende con predicción sobre hijo de ‘Luismi’ y ‘La Chule’ tras revelarse su rostro

Mhoni Vidente hizo una predicción acerca del futuro de Luis Miguel y su hijo mayor, Miguel, de quien esta semana quedó expuesto por primera vez su rostro.

Fueron las cámaras del programa ‘Ventaneando’ las que captaron al primogénito que el cantante tuvo con Aracely Arámbula. Debido a que él ya tiene 19 años, mostraron su cara sin censura.

¿Qué pasará con Luis Miguel y su hijo Miguel según Mhoni Vidente?

A días de que las imágenes en las que aparece Miguel se volvieran virales, Mhoni Vidente ‘leyó el tarot’ a los famosos padre e hijo.

“Lo que me está diciendo la carta de El Sol y la de La Estrella es que va a sacar disco”, dijo refiriéndose a Miguel, esto durante su participación en el show digital de El Heraldo de México.

La astróloga indicó que supuestamente el intérprete de ‘La incondicional’ “estuvo ayudando” a su retoño para sacar el álbum, “que va a ser como un tipo ‘Romances 3’”.

“Este Danielito, el más chiquito, lo va a estar ayudando en una banda”, agregó, además, la originaria de Cuba.

Sobre cómo presuntamente le irá a Miguel en su alegada carrera artística, Mhoni señaló: “Este niño definitivamente va a ser más famoso que Luis Miguel en su momento. Y que va a ser todavía rompecorazones en todos los sentidos”.

Miguel recibió ayuda de su papá, según Mhoni Vidente

En declaraciones retomadas por TVyNovelas, Mhoni Vidente afirmó que supuestamente Miguel debutará en el medio artístico próximamente.

“Esto no fue casualidad, lo que vamos a ver muy pronto es el lanzamiento de Miguel como cantante, igual que su padre”, detalló.

“Va a lanzar música… que ya Luis Miguel le ayudó con los temas y lo está aconsejando”, aseveró contundente al respecto.

Hasta el momento, Aracely Arámbula no se ha pronunciado en torno a que la emisión de espectáculos difundió el clip donde salen Miguel y Daniel.

No obstante, en septiembre de 2024 ‘La Chule’ comentó al mismo show de televisión que los chicos “no quieren salir” ante el público pues “son personas muy privadas”.