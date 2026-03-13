Luis Miguel ¿Mhoni Vidente miente sobre futuro de hijo de Luis Miguel?: hacen revelación sobre el menor de ellos La periodista Martha Figueroa contradijo la versión de Mhoni Vidente, quien en días pasados ‘leyó las cartas’ a Miguel Gallego tras ser captado por primera vez en la Ciudad de México.



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Video Mhoni Vidente sorprende con predicción sobre hijo de ‘Luismi’ y ‘La Chule’ tras revelarse su rostro

Miguel Gallego, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado por primera vez en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en días pasado. En las imágenes, difundidas por ‘Ventaneado’ se logra ver, por primera vez, el rostro del joven, quien ya tiene 19 años.

Ante este momento, Mhoni Vidente ‘leyó las cartas’ del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula durante su participación en el show digital de El Heraldo de México, donde señaló que Miguel podría debutar junto a su padre en un concierto.

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“Esto no fue casualidad, lo que vamos a ver muy pronto es el lanzamiento de Miguel como cantante, igual que su padre”, dijo.

Mientras que sobre Daniel Gallego resaltó: “Lo va a estar ayudando en una banda”.

Revelan secreto del hijo menor de Luis Miguel

Contrario a las declaraciones de Mhoni Vidente, la periodista Martha Figueroa declaró en su canal de YouTube que de los dos hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, el que mejor canta, es Daniel.

“¿Quién soy yo para contradecir a Mhoni Vidente, que ve y lo que ella ve. Pero lo cierto es que el canta padrísimo es el chiquito, Daniel”, dijo el 12 de marzo.

“Supe que una de sus maestras de canto de Daniel fue durante un tiempo la hija de Rubén Cerda, Carla… Y canta... que te mueres, Daniel canta que te mueres”, insistió.

La periodista no reveló más detalles sobre el supuesto talento de Daniel Gallego en la música. Sin embargo, también refutó en su canal la versión de que Aracely Arámbula supuestamente había “orquestado” que sus hijos por fin fueran captados por la prensa.