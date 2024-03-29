Sobrina de Aracely Arámbula aclara si los hijos de Luis Miguel sufren depresión

Video Aracely Arámbula presumió a su hijo Daniel como nunca en su cumpleaños 15: fotos y videos inéditos

Abigail Arámbula, la sobrina de Aracely Arámbula, ha salido en defensa de los hijos que su tía tuvo con Luis Miguel.

En una entrevista publicada por el canal de YouTube ‘Que buen chisme’, Abigail desmintió las afirmaciones de algunos medios que sugerían que sus primos, Miguel y Daniel, estaban atravesando por una depresión.

Según Abigail, los jóvenes llevan una vida tranquila lejos de los reflectores por elección propia, no por imposición y considera inapropiado que se lucre con su vida privada.

Cuando se le preguntó si las publicaciones afectan a los hijos del ‘Sol’, Abigail respondió: “Me imagino, ¿a quién le gusta que los sigan a todas partes?”.

La sobrina de Aracely Arámbula enfatizó que los chicos son completamente normales y que sus padres son los artistas, no ellos. Además, destacó que su tía siempre ha estado pendiente de ellos, orientándolos durante esta etapa de cambios.

¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula están en depresión?

La joven resaltó la importancia de respetar la decisión de sus primos de mantenerse alejados de la escena pública. Además, desmintió que los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel estén atravesando por una depresión.

"Sí totalmente (descartó que estén en una depresión) eso se me hace feo, ellos son niños completamente normales, sus papás son los artistas no ellos. Ellos son muy buenos niños, muy buenos hijos también, están en una edad de cambios y mi tía siempre ha estado pendiente de ellos, orientándolos siempre", recalcó.

A pesar de no proporcionar detalles sobre el supuesto distanciamiento de Luis Miguel con sus dos hijos y la controversia en torno a la manutención de los menores, Abigail no dudó en reconocer la labor de su tía como madre.

"Ella ha sido una gran madre y un gran padre. Eso sí lo voy a alegar, lo voy a defender siempre, es una gran mamá, siempre está al día, independientemente de la vida que lleve como artista y demás, eso sí me consta que siempre se ha hecho cargo de mis primos y hasta de mí y de todos, es una buena mamá, buena tía, buena hija, buena hermana", dijo.