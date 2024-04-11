Yahir admite que no puede ayudar a su hijo: Tristán asegura que lo busca, pero él no responde

Video Yahir ya no puede más: reconoció que no puede ayudar a su hijo

Tristán ha vuelto a la escena para desmentir que esté viviendo en situación de calle y para aclarar cómo es su relación actual con su padre, Yahir.

Después de que Yahir admitiera en una entrevista con Isabel Lascurain que hizo todo lo posible por ayudar a su hijo de 26 años a superar sus adicciones, Tristán afirma que ha intentado buscarlo, pero él no responde.

“¿Por qué deberíamos cargar con una culpa si el que no me contesta es él? Yo le he llamado y no obtengo respuesta. Él es el que se está perdiendo a un gran hijo. Aunque yo sea lo que piensen, soy su hijo”, declaró Tristán.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el joven cantante reveló que no ha hablado con su padre desde el 21 de marzo de 2023 y que se siente tranquilo al respecto.

Según él, “esto está avanzando como debe ser. No hay algo bueno o malo; todo tiene un propósito, y estoy tomando lo mejor de esta situación”.

Tristán también destacó que, de alguna manera, está siguiendo el consejo de su padre de “hacerse un hombre”. Ha luchado por salir adelante por sí mismo y está seguro de que no quiere ser un “junior” que se aprovecha y pide dinero.

Aunque Tristán reconoció que no está completamente libre de la adicción al alcohol, sí ha dejado atrás los narcóticos. Además, confesó que, aunque se siente tranquilo con el distanciamiento de Yahir, todavía tiene muchas emociones que sanar.

“Estoy completamente tranquilo con él. Estoy aceptando muchas cosas. En otro momento, me habría soltado a llorar, pero ahora no. Hay una represión, un resentimiento, algo que está estancado y que aún no he liberado. Soy una persona sensible y me gusta hablar mucho”, concluyó Tristán.

Yahir revela el error que cometió con su hijo Tristán

En la entrevista publicada el pasado 4 de abril por Isabel Lascurain en su canal de YouTube, Yahir habló sobre el error que él y la mamá de Tristán, cometieron respecto a la situación de su hijo.

“El error que nosotros cometimos fue meter a nuestro hijo a cinco centros de rehabilitación distintos sin que él pidiera la ayuda, hasta la fecha no la ha pedido. Hasta la fecha la persona más fuerte de carácter que puedo llegar a conocer yo creo que es él, él nunca me ha pedido una ayuda, nunca”, dijo.

El cantante recordó lo “desgastante” que fue el proceso tanto emocional, física y económicamente de la última vez que Tristán estuvo en un centro de rehabilitación.

“Yo estaba volando a Tijuana constantemente, estaba pegado a terapias dos tres veces a la semana, estábamos todo el tiempo ahí su mamá y yo, vimos la luz en el camino, dijimos: ‘Esto va a ir increíble’. Recayó muy pronto, recayó a las dos semanas y nunca pidió ayuda, (nos dijo): ‘Ya no quiero saber nada de ustedes’”, narró.

Yahir hizo referencia a los ataques que ha recibido a través de redes sociales por la situación en la que se encuentra su hijo; sin embargo, aseguró, está pendiente de la vida de Tristán aunque sea a través de terceras personas.

“El hate se pudo demasiado duro conmigo. Me da gusto saber que ahorita está bien, que sus cosas, sus proyectos están bien, metido en el estudio, que tiene invitaciones al teatro, creo que estaba en el teatro con Silvia Pasquel, que su novia, muy linda, me escribió el otro día que todo va caminando bien, eso es lo que tengo que decir, el tema es largo y difícil. Yo amo a mi hijo, Tristán es un tipazo, es un caballero, pero es duro”.