Aracely Arámbula

Hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula habría sido captado de fiesta en una discoteca

El periodista Hanzel Zárate difundió un video en el que, afirma, se puede ver a Miguel Gallego al interior de un club, en Acapulco, Guerrero. Según el comunicador, el adolescente salió del lugar a altas horas de la madrugada.

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Por:Univision
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Video Hijo mayor de Aracely Arámbula y ‘Luismi’ reacciona tras revelarse su rostro

Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, presuntamente fue captado mientras se encontraba divirtiéndose en Acapulco, Guerrero (México).

Ha sido el periodista Hanzel Zárate quien publicó, en su cuenta de TikTok, un video en el que, asegura, se puede ver al primogénito de ‘El Sol’ “de parranda” al interior de un club.

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“Ese fin de semana Acapulco estuvo a reventar y nos dio gusto encontrarnos en la discoteca Montana a Miguel”, indicó al respecto.

“En esta ocasión lo vimos disfrutando todavía del anonimato, no mucha gente lo reconoce, así que lo vimos con sus amigos; de repente cambiaba de mesa, bailaban, iban, venían”, explicó.

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De acuerdo con el comunicador, el joven de 19 años dejó el establecimiento a altas horas de la madrugada en compañía de sus amistades.

“Yo creo que Aracely Arámbula le dijo: ‘Te quiero a las 3 de la mañana afuera de la discoteca’. Agarró sus cosas, sus cuates y se salió”, contó.

Según Zárate, aunque el bar ya cambió de nombre, era uno que en el pasado solía visitar el intérprete de ‘La Incondicional’.

@hanzelzarate

Cachamos a Miguel Gallegos Arámbula, hijo del cantante Luis Miguel, disfrutando de las noches de Acapulco en la discoteca Montana #luismiguel #acapulco

♬ sonido original - hanzelzarate

Hijo de Luis Miguel habría sido visto en otro antro

Desde el pasado mes de marzo, cuando ‘Ventaneando’ mostró por primera vez el rostro de Miguel, ha sido grabado en más de una ocasión.

A mediados de abril, por ejemplo, en redes sociales circuló un clip en el que, alegadamente, él aparece dentro de lo que sería un antro.

Entonces, se especuló que el aún adolescente había asistido a una fiesta relacionada con el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella.

Pese a que ahora se sabe cómo luce, algo que su mamá evitó por años que sucediera, el chico sigue manteniéndose fuera de los reflectores.

Como ‘La Chule’ lo ha recalcado previamente, tanto él como Daniel, su retoño menor, desean mantener su privacidad y, por ahora, no dedicarse a nada relacionado con la farándula.

Video ¿Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula fue a Coachella? Video sería la prueba
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