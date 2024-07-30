Angelina Jolie

Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt es hospitalizado tras sufrir accidente: temían hemorragia cerebral

Pax Jolie-Pitt, uno de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, sufrió un aparatoso accidente por lo que tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. El percance ocurrió la tarde del lunes 29 de julio.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Así han cambiado los hijos de Angelina Jolie, ¡son todos unos adolescentes!

Pax Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, fue hospitalizado de emergencia en Los Ángeles, California, luego de sufrir un accidente.

¿Qué le sucedió al hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt?

PUBLICIDAD

De acuerdo con TMZ, alrededor de las 17:00 horas de este lunes 29 de julio, el joven de 20 años iba conduciendo a bordo de su bicicleta eléctrica por Los Feliz Boulevard.

Cuando se acercaba a una intersección, en la que el semáforo estaba en rojo, él se estrelló contra la parte trasera de un automóvil que estaba detenido.

Más sobre Angelina Jolie

Ben Affleck tendría un "'crush' secreto" con otra ex de Brad Pitt: ¿adiós JLo y Jennifer Garner?
2 mins

Ben Affleck tendría un "'crush' secreto" con otra ex de Brad Pitt: ¿adiós JLo y Jennifer Garner?

Univision Famosos
Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video
1:19

Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video

Univision Famosos
Angelina Jolie y Brad Pitt logran acuerdo de divorcio tras 8 años, pero no todo ha concluido
3 mins

Angelina Jolie y Brad Pitt logran acuerdo de divorcio tras 8 años, pero no todo ha concluido

Univision Famosos
Brad Pitt estaría “rogando” a sus hijos que pasen su cumpleaños con él: “Significaría muchísimo”
2 mins

Brad Pitt estaría “rogando” a sus hijos que pasen su cumpleaños con él: “Significaría muchísimo”

Univision Famosos
Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, es captada en “cariñoso” momento con bailarina
2 mins

Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, es captada en “cariñoso” momento con bailarina

Univision Famosos
Hijo menor de Angelina Jolie y Brad Pitt reaparece a sus 16 años: así luce ahora
2 mins

Hijo menor de Angelina Jolie y Brad Pitt reaparece a sus 16 años: así luce ahora

Univision Famosos
Estas famosas fueron acusadas de ser robamaridos, pero la historia es más compleja de lo que parece
4 mins

Estas famosas fueron acusadas de ser robamaridos, pero la historia es más compleja de lo que parece

Univision Famosos
¿Angelina Jolie se 'robó' a otro marido, además de Brad Pitt? Así fue la historia
5 mins

¿Angelina Jolie se 'robó' a otro marido, además de Brad Pitt? Así fue la historia

Univision Famosos
¿Cuántas veces se ha casado Angelina Jolie? Los hombres antes de Brad Pitt que pocos recuerdan
5 mins

¿Cuántas veces se ha casado Angelina Jolie? Los hombres antes de Brad Pitt que pocos recuerdan

Univision Famosos
Famosas que se vieron envueltas en un triángulo amoroso: el escándalo las persiguió por mucho tiempo
5 mins

Famosas que se vieron envueltas en un triángulo amoroso: el escándalo las persiguió por mucho tiempo

Univision Famosos

El medio explica que, según sus fuentes, el chofer del vehículo se bajó para ver cómo estaba Pax, quien no llevaba casco al momento del incidente.

El artista, contaron testigos al portal, presuntamente presentaba dolor de cadera y había sufrido una lesión en la cabeza.

Entertainment Tonight reporta que el Departamento de Policía de Los Ángeles especificó que paramédicos fueron llamados a atender un percance en el cruce con Hobart.

Pax, puntualizaron las autoridades, fue trasladado a una clínica local con una herida grave en la cabeza, pero estaba consciente y alerta.

En un inicio, reporta TMZ, los médicos temían que él hubiera sufrido una hemorragia cerebral leve a consecuencia del golpe.

Sin embargo, las más recientes noticias, de Page Six, aclararon que Pax estaría estable y que podría ser dado de alta este martes 30, aunque se desconoce el alcance total de sus traumatismos.

Hasta el momento, ni Angelina ni Brad se han pronunciado al respecto del accidente en el que estuvo involucrado su hijo, a quien adoptaron en 2007.

Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt no suele utilizar casco

Ante lo ocurrido, TMZ da a conocer que Pax Jolie-Pitt ha sido visto recientemente paseando por las calles de Los Ángeles en una bicicleta eléctrica estilo BMX, y casi siempre sin llevar casco.

PUBLICIDAD

Las leyes de California sobre el uso de casco, exponen, difieren con base en la clase de bicicleta, por lo que no está claro si él debería portar uno obligatoriamente.

Pax Jolie-Pitt suele viajar en su bicicleta eléctrica, según reportes.
Pax Jolie-Pitt suele viajar en su bicicleta eléctrica, según reportes.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Angelina JolieBrad PittHijos de famososAccidentesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD