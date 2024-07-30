Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt es hospitalizado tras sufrir accidente: temían hemorragia cerebral

Video Así han cambiado los hijos de Angelina Jolie, ¡son todos unos adolescentes!

Pax Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, fue hospitalizado de emergencia en Los Ángeles, California, luego de sufrir un accidente.

¿Qué le sucedió al hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt?

De acuerdo con TMZ, alrededor de las 17:00 horas de este lunes 29 de julio, el joven de 20 años iba conduciendo a bordo de su bicicleta eléctrica por Los Feliz Boulevard.

Cuando se acercaba a una intersección, en la que el semáforo estaba en rojo, él se estrelló contra la parte trasera de un automóvil que estaba detenido.

El medio explica que, según sus fuentes, el chofer del vehículo se bajó para ver cómo estaba Pax, quien no llevaba casco al momento del incidente.

El artista, contaron testigos al portal, presuntamente presentaba dolor de cadera y había sufrido una lesión en la cabeza.

Entertainment Tonight reporta que el Departamento de Policía de Los Ángeles especificó que paramédicos fueron llamados a atender un percance en el cruce con Hobart.

Pax, puntualizaron las autoridades, fue trasladado a una clínica local con una herida grave en la cabeza, pero estaba consciente y alerta.

En un inicio, reporta TMZ, los médicos temían que él hubiera sufrido una hemorragia cerebral leve a consecuencia del golpe.

Sin embargo, las más recientes noticias, de Page Six, aclararon que Pax estaría estable y que podría ser dado de alta este martes 30, aunque se desconoce el alcance total de sus traumatismos.

Hasta el momento, ni Angelina ni Brad se han pronunciado al respecto del accidente en el que estuvo involucrado su hijo, a quien adoptaron en 2007.

Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt no suele utilizar casco

Ante lo ocurrido, TMZ da a conocer que Pax Jolie-Pitt ha sido visto recientemente paseando por las calles de Los Ángeles en una bicicleta eléctrica estilo BMX, y casi siempre sin llevar casco.

Las leyes de California sobre el uso de casco, exponen, difieren con base en la clase de bicicleta, por lo que no está claro si él debería portar uno obligatoriamente.