Jennifer Lopez

JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”

La cantante presuntamente le “gritó” a un fotógrafo a su salida del estreno de la puesta en escena ‘Othello’ debido a que él alegadamente se acercó demasiado a la adolescente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Jennifer López aparentemente es capaz de olvidarse de su lado amable cuando siente que sus mellizos, Max y Emme, a quienes comparte con Marc Anthony, están en peligro.

Esto habría quedado en evidencia la noche de este 23 de marzo cuando la cantante presuntamente se enfrentó a un paparazzo para proteger a su hija.

PUBLICIDAD

JLo habría estallado ante paparazzo

La tarde del domingo, Jennifer López y Emme asistieron al estreno de la puesta en escena ‘Othello’, en el Ethel Barrymore Theatre de Manhattan.

Al respecto, una fuente dijo a Page Six que presuntamente un fotógrafo abordó a la intérprete de ‘On the floor’ y a la adolescente a su salida del recinto.

Más sobre Jennifer Lopez

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos

El testigo relató que la “enorme cámara” del susodicho se habría interpuesto entre la también actriz y la joven de 17 años.

Cuando le pusieron la lente del aparato en la cara a la menor, expone el ‘insider’, la llamada ‘Diva del Bronx’ “le gritó al tipo”.

“Se convirtió en mama osa”, aseguró el informante acerca de la alegada actitud que habría tomado la estrella pop de 55 años.

Hasta el momento, López no se ha pronunciado sobre el supuesto incidente y tampoco ha sido acusada por algún miembro de la prensa.

JLo presumió feliz su cita con Emme

Instantes previos a la premier, Jennifer López subió a sus historias de Instagram un video en el que aparece con Emme al interior de un automóvil.

“Tengo la acompañante más increíble”, aseveró, refiriéndose a su primogénita, “estoy muy emocionada. Aquí vamos”.

En la importante velada, la hermana mayor de Max, quien no asistió, se lució al estilo ‘tomboy’ con un traje de rayas grises y blancas.

Emme, hija de JLo, se luce en estreno con un elegante traje.
Emme, hija de JLo, se luce en estreno con un elegante traje.
Imagen Backgrid/The Grosby Group


Como suele hacerlo su famoso papá Marc Anthony, ella complementó su ‘look’ con un par de cadenas plateadas.

Por su parte, la protagonista de ‘Selena’ optó por usar un conjunto de top y falda negros con aplicaciones de pedrería en tono dorado.

PUBLICIDAD

Este lunes, publicó en su ‘feed’ de la red social tanto una imagen en la que aparecen juntas como un clip en el que salen bailando.

JLo presumió su 'look' y el de su hija, Emme, para el estreno de 'Othello'.
JLo presumió su 'look' y el de su hija, Emme, para el estreno de 'Othello'.
Imagen Jennifer Lopez/Instagram
Relacionados:
Jennifer LopezEmme MuñizMarc AnthonyHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD