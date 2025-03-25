JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”

Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Jennifer López aparentemente es capaz de olvidarse de su lado amable cuando siente que sus mellizos, Max y Emme, a quienes comparte con Marc Anthony, están en peligro.

Esto habría quedado en evidencia la noche de este 23 de marzo cuando la cantante presuntamente se enfrentó a un paparazzo para proteger a su hija.

JLo habría estallado ante paparazzo

La tarde del domingo, Jennifer López y Emme asistieron al estreno de la puesta en escena ‘Othello’, en el Ethel Barrymore Theatre de Manhattan.

Al respecto, una fuente dijo a Page Six que presuntamente un fotógrafo abordó a la intérprete de ‘On the floor’ y a la adolescente a su salida del recinto.

El testigo relató que la “enorme cámara” del susodicho se habría interpuesto entre la también actriz y la joven de 17 años.

Cuando le pusieron la lente del aparato en la cara a la menor, expone el ‘insider’, la llamada ‘Diva del Bronx’ “le gritó al tipo”.

“Se convirtió en mama osa”, aseguró el informante acerca de la alegada actitud que habría tomado la estrella pop de 55 años.

Hasta el momento, López no se ha pronunciado sobre el supuesto incidente y tampoco ha sido acusada por algún miembro de la prensa.

JLo presumió feliz su cita con Emme

Instantes previos a la premier, Jennifer López subió a sus historias de Instagram un video en el que aparece con Emme al interior de un automóvil.

“Tengo la acompañante más increíble”, aseveró, refiriéndose a su primogénita, “estoy muy emocionada. Aquí vamos”.

En la importante velada, la hermana mayor de Max, quien no asistió, se lució al estilo ‘tomboy’ con un traje de rayas grises y blancas.

Emme, hija de JLo, se luce en estreno con un elegante traje. Imagen Backgrid/The Grosby Group



Como suele hacerlo su famoso papá Marc Anthony, ella complementó su ‘look’ con un par de cadenas plateadas.

Por su parte, la protagonista de ‘Selena’ optó por usar un conjunto de top y falda negros con aplicaciones de pedrería en tono dorado.

Este lunes, publicó en su ‘feed’ de la red social tanto una imagen en la que aparecen juntas como un clip en el que salen bailando.