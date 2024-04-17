Samadhi Zendejas comparte foto de su abdomen tras rumores de embarazo

Video Samadhi Zendejas confiesa que está enamorada en plena polémica, ¿de William Levy?

Samadhi Zendejas acabó con las especulaciones de un presunto embarazo tras ser ligada sentimentalmente a William Levy y publicó contundente foto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una imagen en la que echó por tierra los rumores que señalan que estaría esperando a su primer bebé, pues dejó ver por completo su vientre.

La protagonista de telenovelas no cólo ninguna descripción en su retrato, pero sí resaltó su figura, luciendo una reveladora ombliguera con la que recalcó que no hay rastro de alguna pancita misteriosa.

Samadhi Zendejas publicó la imagen tras realizar una sesión fotográfica para la revista Marie Claire.

Samadhi Zendejas aparece así ante rumores de embarazo Imagen Instagram Samadhi Zendejas



En los últimos días, Samadhi Zendejas ha tratado de desmetir de forma indirecta los rumores de embarazo y horas antes de su historia posteó más imágenes de su sesión fotográfica y escribió: “Florecer y nunca marchitar”.

Las especulaciones sobre un amorío con William Levy y un embarazo cobraron fuerza luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación del actor y que se indicó que presuntamente la actriz investigó si era verdad que la joven esperaba a su primer bebé.

“Confirmamos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con el que se le ha vinculado a William, está embarazada en estos momentos”, detallaron en el programa ‘La mesa caliente’ este 11 de abril.

Verónica Bastos, presentadora del show, confesó que pese a la preocupación de la mamá de los hijos de William Levy, ella sabe de buena fuente que Samadhi Zendejas “no está embarazada”.

“Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy”, expresó.

Samadhi Zendejas escribió “bebé en camino”

Samadhi Zendejas escribió un controversial mensaje el pasado 26 de marzo, en el que detalló: “Bebé en camino”.

De inmediato los usuarios comenzaron a reaccionar a las palabras de la actriz, quien hizo el "anuncio" luego de ser vinculada amorosamente con William Levy.

Samadhi no tuvo más remedio que dar la cara y aclarar la situación, negando la posibilidad de que vaya a ser mamá y precisando que todo se trata de un proyecto que está por lanzar.

“¿Cómo que un bebé? ¡Aguacates, definitivamente no estoy esperando un bebé! Pero en cambio, estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque. “¡La emoción es real! y la espera terminó”, sentenció.