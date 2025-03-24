Emme Muñiz

Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'

Emme, quien en febrero cumplió 17 años, sigue fiel a la moda ‘tomboy’ y ahora robó miradas al llegar a una alfombra roja con un elegante traje. Ella se combinó bien con su famosa mamá, quien no pierde el ‘glamour’ en cada importante evento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Emme, la hija que comparten Jennifer López y Marc Anthony, causó impacto durante la noche de estreno de la puesta en escena ‘Othello’, en Broadway, este domingo 23 de marzo.

La adolescente, de 17 años, y su famosa mamá convirtieron la alfombra roja de la producción, en el Ethel Barrymore Theatre, de Manhattan, en un asunto familiar.

PUBLICIDAD

En una historia de Instagram, la cantante aseguró que tenía a “la acompañante más increíble” para el evento, refiriéndose a su retoño: “¡Muy emocionada. Aquí vamos!”.

Hija de JLo se luce al estilo de su papá, Marc Anthony

Para la importante celebración, Emme optó por vestir al estilo de su papá Marc Anthony: con un elegante traje gris con rayas blancas.

Más sobre Emme Muñiz

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver
1:26

JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver

Univision Famosos
Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume
2 mins

Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume

Univision Famosos
JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”
2 mins

JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”

Univision Famosos
¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!
1:02

¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Univision Famosos
Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?
2 mins

Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?

Univision Famosos
¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck
1 mins

¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck

Univision Famosos
¿Es una rompecorazones? Emme, hija de JLo, se ha dejado ver con dos galanes en menos de un año
2 mins

¿Es una rompecorazones? Emme, hija de JLo, se ha dejado ver con dos galanes en menos de un año

Univision Famosos
¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito
0:51

¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito

Univision Famosos

La joven, quien ha optado desde hace años por la moda ‘tomboy’, en la que las mujeres hacen propias prendas ‘masculinas’, complementó su ‘look’ con una corbata estampada.

Emme, hija de JLo, se luce en estreno con un elegante traje.
Emme, hija de JLo, se luce en estreno con un elegante traje.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Al igual que suele hacerlo el intérprete de ‘Tu amor me hace bien’, ella portó algunas cadenas plateadas. Además, llevaba varios anillos en ambas manos.

Los aretes y piercings en sus orejas quedaron al descubierto gracias a su corte de cabello, el cual igualmente le permitió mostrar sus rizos ‘desaliñados’.

Emme, hija de JLo, lució al estilo de su papá, Marc Anthony.
Emme, hija de JLo, lució al estilo de su papá, Marc Anthony.
Imagen The Grosby Group y Getty Images

A mediados de junio de 2022, Jennifer López presentó a su melliza en uno de sus conciertos utilizando el pronombre neutro “elle”, con el que las personas no binarias prefieren ser identificadas.

Para cerrar su ‘outfit’, Emme llevó unos zapatos negros cerrados, así como unos lentes de armazón semi grueso y en color oscuro.

Emme y JLo en el estreno de ‘Othello’.
Emme y JLo en el estreno de ‘Othello’.
Imagen The Grosby Group

Por su parte, la estrella de ‘Selena’ se inclinó por el ‘glamour’ con un conjunto de top y una falda que tenía una cola larga.

Partes de su silueta, como el busto y las caderas, estaban ‘enmarcadas’ gracias a la pedrería dorada que llevaba la tela.

JLo lució un conjunto.
JLo lució un conjunto.
Imagen The Grosby Group

Ambas sonrieron a su paso por la ‘red carpet’, demostrando la complicidad que actualmente las une pues inclusive salen a menudo solas de paseo.

PUBLICIDAD

Marc Anthony, quien radica en Miami, no ha sido visto o fotografiado recientemente al lado de Emme o de Max, su otro hijo con la actriz.

Emme y JLo.
Emme y JLo.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Emme MuñizJennifer LopezMarc AnthonyHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD