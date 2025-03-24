Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'

Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Emme, la hija que comparten Jennifer López y Marc Anthony, causó impacto durante la noche de estreno de la puesta en escena ‘Othello’, en Broadway, este domingo 23 de marzo.

La adolescente, de 17 años, y su famosa mamá convirtieron la alfombra roja de la producción, en el Ethel Barrymore Theatre, de Manhattan, en un asunto familiar.

En una historia de Instagram, la cantante aseguró que tenía a “la acompañante más increíble” para el evento, refiriéndose a su retoño: “¡Muy emocionada. Aquí vamos!”.

Hija de JLo se luce al estilo de su papá, Marc Anthony

Para la importante celebración, Emme optó por vestir al estilo de su papá Marc Anthony: con un elegante traje gris con rayas blancas.

La joven, quien ha optado desde hace años por la moda ‘tomboy’, en la que las mujeres hacen propias prendas ‘masculinas’, complementó su ‘look’ con una corbata estampada.

Emme, hija de JLo, se luce en estreno con un elegante traje. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Al igual que suele hacerlo el intérprete de ‘Tu amor me hace bien’, ella portó algunas cadenas plateadas. Además, llevaba varios anillos en ambas manos.

Los aretes y piercings en sus orejas quedaron al descubierto gracias a su corte de cabello, el cual igualmente le permitió mostrar sus rizos ‘desaliñados’.

Emme, hija de JLo, lució al estilo de su papá, Marc Anthony. Imagen The Grosby Group y Getty Images

A mediados de junio de 2022, Jennifer López presentó a su melliza en uno de sus conciertos utilizando el pronombre neutro “elle”, con el que las personas no binarias prefieren ser identificadas.

Para cerrar su ‘outfit’, Emme llevó unos zapatos negros cerrados, así como unos lentes de armazón semi grueso y en color oscuro.

Emme y JLo en el estreno de ‘Othello’. Imagen The Grosby Group

Por su parte, la estrella de ‘Selena’ se inclinó por el ‘glamour’ con un conjunto de top y una falda que tenía una cola larga.

Partes de su silueta, como el busto y las caderas, estaban ‘enmarcadas’ gracias a la pedrería dorada que llevaba la tela.

JLo lució un conjunto. Imagen The Grosby Group

Ambas sonrieron a su paso por la ‘red carpet’, demostrando la complicidad que actualmente las une pues inclusive salen a menudo solas de paseo.

Marc Anthony, quien radica en Miami, no ha sido visto o fotografiado recientemente al lado de Emme o de Max, su otro hijo con la actriz.