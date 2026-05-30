Emme Muñiz Hija de JLo se gradúa: Marc Anthony brilla por su ausencia, pero el hijo de Ben Affleck sí la acompañó Emme se graduó de la preparatoria y estuvo acompañada de su familia, aunque su padre fue el gran ausente. Además, Samuel, el hijo de 14 años de Ben Affleck, también estuvo presente.



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Video JLo celebra a sus “gemelos maravillosos” por su cumpleaños 18: así presume cuánto han crecido

Jennifer López fue testigo de un logro más de su hija Emme Maribel: el 28 de mayo se graduó de la preparatoria en Los Ángeles.

La jovencita estuvo acompañada de su familia y de alguien muy especial, Samuel, el hijo menor de Ben Affleck. Aunque quien brilló por su ausencia fue Marc Anthony.

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JLo asistió a la ceremonia junto a su madre, Lupe Rodríguez y su hijo Maximilian.

Toda la familia acudió al emotivo evento con atuendos casuales. Jennifer usó un pantalón holgado y saco a rayas, mientras su madre una blusa con estampado y pantalones en color beige.

Max usó un traje azul marino y una gorra de béisbol, mientras el hijo de Ben Affleck y Jennifer Garmer se dejó ver con unos pantalones marrones y una camisa azul.

La presencia de Samuel, de 14 años, evidenció que el lazo familiar que tiene con la familia de JLo continúa a pesar de la separación.

Por su parte, Emme vestía un traje café claro con camisa blanca y un collar de flores rosa estilo hawaiano. Pero, al iniciar la ceremonia de graduación, la hija de Marc Anthony, de 18 años, se puso la toga y el birrete.

Emme se graduó de la preparatoria y Samuel, el hijo de Ben Affleck, la acompañó. Imagen Backgrid/Instagram

JLo con sentimientos encontrados por la partida de sus hijos

En un episodio de 2025 del podcast 'Live with Kelly and Mark', la cantante confesó a Mark Consuelos que se sentía con sentimientos encontrados, pues sus hijos pronto entrarían a la universidad.

"Es una locura. Hoy visitamos universidades entre la gira de prensa y el estreno, y estamos de visita en una universidad. Está sucediendo. Se están yendo, se están yendo, y es una locura", contó.

López recordó con nostalgia esa etapa de su vida, cuando estaba definiendo su futuro.