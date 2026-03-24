Jennifer Lopez

Hija de JLo acude a renovar su look tras cumplir 18 y lo hace muy bien acompañada: así fue captada

La cantante se tomó un ‘break’ de su residencia en Las Vegas para pasar tiempo de calidad con la adolescente, quien celebró su cumpleaños recientemente. Además de ir a comer, también visitaron la peluquería.

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Por:Dayana Alvino
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Video JLo y su hija causan sensación en alfombra roja: Emme impactó con su maquillaje

Jennifer López demostró, una vez más, que es la fiel compañera de su hija Emme, quien el pasado 22 de febrero cumplió 18 años.

Esta vez, la superestrella se tomó un descanso de su actual residencia en Las Vegas para estar al lado de su retoño cuando acudió a renovar su ‘look’.

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JLo acompaña a Emme para una renovación de su cabellera

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Jennifer López y Emme pasaron parte de su día lunes, 23 de marzo, en Beverly Hills, Los Ángeles, de acuerdo con Daily Mail.

Madre e hija acudieron, primero, a una comida en el hotel The Maybourne Beverly Hills, explica el diario británico.

Para esta salida, la intérprete de ‘Let’s get loud’ optó por una blusa de satín sin mangas, la cual metió por dentro de su falda entubada.

Por su parte, la adolescente, fruto del amor entre la actriz y Marc Anthony, usó un atuendo informal: pantalones cortos de mezclilla y una camiseta gris.

Después de disfrutar sus alimentos, ambas acudieron a una cita en la peluquería Christophe Salon, donde Emme fue atendida.

El medio detalla que “varios estilistas atendieron el cabello negro y texturizado” de la jovencita, quien fue captada sentada frente a un espejo y con el semblante serio.

En el portal se puntualiza que en el establecimiento “los cortes de pelo oscilan entre los 285 dólares con un estilista experto y los 900 dólares con el propietario del salón, Christophe Schatteman”.

Emme ha mantenido su melena rizada y corta desde hace varios años. Le ha dado un toque diferente en algunas ocasiones, tiñéndola de tono azul o con mechones amarillos.

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