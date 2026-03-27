Marc Anthony

Hijos de Marc Anthony: ellos son los herederos del cantante y sus madres

El cantante está por convertirse en papá por octava ocasión. El bebé que está por llegar es fruto de su matrimonio con la modelo Nadia Ferreira.

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Por:Elizabeth González
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Video Nadia Ferreira y Marc Anthony tendrán una niña: con esta tierna foto lo anunciaron

Marc Anthony está a punto de convertirse en papá por octava ocasión. Su esposa, la modelo Nadia Ferreira, está embarazada y ambos esperan la llegada de su segundo bebé en común.

Aunque para la paraguaya este bebé será el segundo, para el intérprete de ‘Vivir mi vida’ será su octavo hijo, ya que fruto de sus relaciones pasadas nacieron sus otros seis hijos.

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¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son sus mamás?

Ariana es la hija mayor de Marc Anthony; llegó al mundo el 29 de junio de 1994. Actualmente tiene 31 años y es el resultado del romance que el artista mantuvo con Debbie Rosado, una oficial de policía con la que inició un noviazgo a principios de 1993.

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Al momento de comenzar su historia con Debbie Rosado, ella ya tenía un hijo llamado Alex ‘Chase’, a quien Marc Anthony adoptó legalmente y le dio su apellido. El joven tiene 32 años.

Marc Anthony dio su apellido a Chase.
Marc Anthony dio su apellido a Chase.
Imagen Cristian Muñiz y JLo/Instagram


Cristian es el tercer hijo del famoso salsero. Nació el 5 de febrero de 2001 y es producto de su matrimonio con Dayanara Torres.
Durante su relación con la exMiss Universo, Marc Anthony le dio la bienvenida a Ryan, su cuarto hijo, quien llegó al mundo el 16 de agosto de 2003.

Ryan y Cristian también son hijos de Dayanara Torres.
Ryan y Cristian también son hijos de Dayanara Torres.
Imagen Getty Images


Emme y Max son los hijos gemelos del intérprete, de 57 años, que nacieron de su matrimonio con Jennifer Lopez. Los hermanos nacieron el 22 de febrero de 2008.

Emme y Max son los hijos que tuvo con JLo.
Emme y Max son los hijos que tuvo con JLo.
Imagen Getty Images


Marc Anthony se casó con Nadia Ferreira en enero de 2003 y fruto de su matrimonio, el cantante le dio la bienvenida a Marquito, su séptimo hijo.

Nadia y Marc celebraron el segundo cumpleaños de Marquito en junio de 2025.
Nadia y Marc celebraron el segundo cumpleaños de Marquito en junio de 2025.
Imagen Nadia Ferreira / Instagram


El 28 de enero de 2026, la modelo sorprendió con la noticia de su segundo embarazo y, aunque todavía no han revelado detalles, el viernes 27 de marzo dieron a conocer que serán papás de una niña.

Así anunciaron que serían papás de una niña.
Así anunciaron que serían papás de una niña.
Imagen Nadia Ferreira / Instagram
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