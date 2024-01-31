Gabriel Soto

Hija de Gabriel Soto reclama al actor por hablar de su novio: así reacciona al romance de Elissa Marie

Gabriel Soto habló por primera vez sobre el noviazgo que inició su hija Elissa Marie, de 14 años, quien ya le ha reclamado por exponer "cosas" de ella.

Por:
Univision
Video La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya tiene novio a sus 14 años: así lo reveló

El actor mexicano Gabriel Soto habló sobre cómo se siente al ver a su hija mayor, Elissa Marie, en una relación amorosa.

La jovencita de 14 años reveló que ya inició un noviazgo: "Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar, por ahorita", dijo en declaraciones reseñadas en ¡Hola! México el pasado 22 de enero.

La hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán no reveló la identidad de su pareja ni tampoco cuánto tiempo tiene dicha relación, aunque su famoso padre ya había dado pistas sobre el noviazgo de Elissa Marie en una entrevista en julio de 2023.

"Ya está con el tema del niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso", dijo a Despierta América en ese entonces.

Ahora que su hija ha confirmado el romance así reacciona el actor.

¿Qué dijo Gabriel Soto sobre el noviazgo de su hija?

En una nueva entrevista presentada en Despierta América este miércoles 31 de enero, Gabriel Soto confirmó que su primogénita tiene novio y cómo se siente al respecto.

"Sufrimos del mismo dolor", le dijo entre risas al reportero quien le compartió que una de sus hijas, al igual que la de actor, ya tiene novio.

"Elissa está muy contenta, está muy feliz, es parte también de la vida y tú como papá me entenderás que mientras veas a tus hijas o hijos bien y felices, yo creo que es más que suficiente", confesó.

"Evidentemente soy su papá, no puedo ser su amigo, pero sí soy su apoyo soy su consejero y trato de estar lo más cerca de ella y la verdad es que tenemos una comunicación increíble", dijo sobre su hija.

"No quiero decir mucho porque luego Elissa me dice: '¡Papá, ¿por qué ventilas mi vida y por qué dices cosas de mí!?'. Pero la veo muy contenta y eso es lo más importante", contó.

Elissa Marie es la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Nació en 2009 y es hermana de Alex Miranda.

Además de ser hija de dos famosos actores, Elissa ha incursionado en el mundo del espectáculo. En 2021, debutó en la actuación y recientemente participó en una pasarela de moda, en la que lució un llamativo vestido de XV años.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán se separaron en 2017 y quedaron legalmente divorciados en 2018. Actualmente él está comprometido con Irina Baeva.

Video Gabriel Soto confiesa lo que sintió al saber que su hija mayor tiene novio y revela si ya lo conoció
