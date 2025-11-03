¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reconcilian? Él revela la verdad de lo que pasó en su encuentro

Video ¡Como en los viejos tiempos! Gabriel y Geraldine posan juntos y sonrientes: también estaba Irina

Recientemente, una fotografía de Gabriel Soto y Geraldine Bazán tomada juntos en el Upfront de TelevisaUnivision revolucionó las redes sociales, desatando especulaciones sobre una posible reconciliación.

Soto compartió la verdad detrás de ese momento, durante su visita al show Despierta América este 3 de noviembre, y aclaró su actual relación con la madre de sus hijas.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán posaron juntos en foto

Gabriel Soto explicó que Geraldine asistió como invitada, algo que no había hecho en los últimos años. Soto comentó que le dio mucho gusto verla sin las niñas, y comenzaron a platicar sobre sus hijas.

El actor reveló que la idea de la foto surgió cuando recibió un mensaje de su hija menor, Miranda, preguntándole: "¿Cómo vas en tu evento, papi?". Como las niñas habían estado con él esa semana, Gabriel le respondió: "Muy bien, estoy aquí con mamá". Cuando Miranda preguntó si era "en serio", Soto le dijo a Geraldine: "Ay, vamos a tomarnos una foto para mandársela a Miranda".

Además de la anécdota, ambos padres aprovecharon para conversar sobre temas relacionados con las niñas que a veces no pueden discutir con ellas, como que su hija mayor está "a punto de irse a la universidad" (a la que le falta un año) y evaluar "cuál será la mejor opción".

¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán piensan en reconciliación?

Aunque la fotografía inundó las redes de mensajes esperanzados sobre una reconciliación, Gabriel Soto fue claro al respecto, alineándose con el mensaje que previamente había compartido Geraldine Bazán.

Soto confirmó que, si bien se llevan bien por el bien de sus hijas, la relación de pareja de "desafortunadamente ya se terminó hace mucho tiempo, no funcionó". A pesar de esto, enfatizó que están "muy conscientes... del bienestar de nuestras hijas".

La expareja prioriza el "coparenting" (crianza compartida), el cual el actor considera que es "algo bien importante y sobre todo siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos".

En el mensaje de Geraldine, ella había dicho: "No, no hay segundas oportunidades, no hay borrón ni cuenta nueva". En cambio, lo que existe es "una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional". Ella describió su relación como la de "dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa".

Geraldine Bazán publica mensaje tras foto con su exesposo Gabriel Soto. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

El bienestar de las hijas es prioridad

Soto reiteró que la prioridad para ambos es el bienestar de sus hijas. Él destacó que para él es esencial que Geraldine "siempre esté bien. Si ella está bien, mis hijas van a estar bien y si yo estoy bien, mis hijas van a estar bien".

Para el actor, "el bienestar de nuestras hijas siempre va a ser prioridad". Además, aseveró que siempre serán una familia y "somos un equipo".

"Hay que hacer... apoyarnos mutuamente para que ellas estén bien y para impulsarlas ellas en todo su sentido", comentó Soto, quien reconoció a Geraldine como "una gran madre" y mencionó que él se esfuerza por ser el mejor papá.