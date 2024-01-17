Famosos

Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán luce enorme vestido de XV años: publican fotos de cómo se ve

Elissa Marie cumplirá 15 años el próximo 17 de febrero y así luce de quinceañera.

Video Geraldine Bazán reveló el conmovedor deseo a Santa Claus de una de sus hijas: ¿Volvería con Gabriel Soto?

Geraldine Bazán y Gabriel Soto festejarán este 2024 los XV años de su hija Elissa Marie, quien a un mes de su cumpleaños sorprendió al lucir un espectacular vestido.

La encargada de presumir el atuendo de princesa de su primogénita fue la actriz de 'Corona de Lágrimas', telenovela que puedes ver en ViX.

La presunta novia de Giovanni Medina compartió este 16 de enero, en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, varias fotografías en las que se observa a su hija con un vestido en tonos lila y tornasol.

"XV legacy dress revelation", comentó Geraldine Bazán como descripción de sus publicaciones.

En las fotografías, la exesposa de Gabriel Soto mostró detalles de cómo se veía su hija, quien lució un vestido con una cola larga y amplia falda con incrustaciones de swarovski, el escote del atuendo era en forma de corazón y las mangas con mucho relieve.

Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán sorprende al aparecer con vestido de XV años
Imagen Instagram Geraldine Bazán

Hasta el momento, ni Geraldine Bazán ni Gabriel Soto han destapado si le harán una tradicional fiesta de XV años a su hija menor Elissa Marie, quien sí le pidió un peculiar regalo al prometido de Irina Baeva.

¿Qué regalo de XV años le pidió Elissa a su papá, Gabriel Soto?

El pasado 7 de enero, Gabriel Soto habló de los XV años de su hija mayor para los micrófonos de Despierta América, ahí destacó que le preguntó a su primogénita si quería fiesta.

"Yo le dije: '¿Qué quieres? ¿Quieres fiesta, quieres viaje o qué?’, y me dijo: ‘Quiero un viaje con mis amigas’... Pero ya 15 años, ¿lo pueden creer, está enorme?", señaló el actor.

Aunque no reveló cuándo ni cuál será el destino para celebrar los XV años de su hija, sí destacó que cumplirá su voluntad.

Elissa Marie es la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, la adolescente nació el 17 de febrero y años después siguió los pasos de sus papás en la actuación, formando parte de la telenovela 'Si nos dejan'.

